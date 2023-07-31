俄反战人士卡拉-穆尔扎被重判25年有期徒刑

反战

欧洲 – 俄罗斯法庭对当局反对者卡拉-穆尔扎(Vladimir Kara-Mourza)驳回上诉，维持25年监禁的原判。

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现年41岁的卡拉-穆尔扎直言不讳地批评克里姆林宫和乌克兰战争，于2022年4月11日在莫斯科被任意逮捕。一年后，他以"叛国罪"、"散布关于俄罗斯军队的虚假信息"和参加"不良组织"的罪名被判处 25 年监禁。

联合国俄罗斯人权状况特别报告员卡札罗娃表示，“令我关切的是，卡拉-穆尔扎唯一的罪行就是向当权者说真话，为此他被判处25年监禁”。

她指出，卡拉-穆尔扎的健康状况在俄罗斯法律规定的免于监禁的情况之列。据报道，其健康恶化是2015年和2017年两次遭受未遂投毒所致。

卡札罗娃表示，卡拉-穆尔扎的被捕“是俄罗斯自去年2月对乌克兰发动全面战争以来对言论自由和政治反对派日益加强的打压行动的一部分”。

医学诊断已确认

她表示关切的是，这名活动人士的生命处于危险之中，因为他仍被拘禁，“其罪名似乎仅仅与合法行使其人权有关”；再加上他的健康状况恶化，无法获得及时和充分的医疗服务。

此外，她表示，令人尤其不安的是，尽管俄罗斯监狱系统请来两名独立医学专家对他的病情进行诊断，并证实了他患有一种严重的神经障碍——下肢远端多发性神经疾病，但他仍未获释。

卡札罗娃回顾说，卡拉-穆尔扎是推动通过《马格尼茨基人权问责法》的主要倡导者，该法是美国2012年通过的一项立法措施，随后被其他几个国家采纳。

通过该法案，那些被认为应对践踏人权、腐败或其他严重罪行负责的个人可受到有针对性的制裁。

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