瑞典两男子在议会前焚烧一本《古兰经》

焚烧可兰经

欧洲 – 瑞典再次发生公开焚烧可兰经事件。7 月 31 日，两名男子在斯德哥尔摩议会前的一次集会上放火焚烧了可兰经，这次集会与此前导致瑞典和穆斯林世界之间发生外交危机的事件类似。 伊斯兰合作组织（OIC）周一表示，瑞典和丹麦在多次焚烧和亵渎《古兰经》引发与几个穆斯林国家的外交危机后，没有采取任何措施，对此感到“失望”。

广告 继续浏览后续

两人在周一向警方发出的请求中表示，他们想“在议会前示威，要求禁止《古兰经》”。

两人要求让可兰经在瑞典成为禁书。纳吉姆告诉瑞典《快报》（Expressen）：“我会多次焚烧它，直到你们将它禁止。”

法新社要求瑞典警方提供这次抗议行动的申请和许可副本，但未立即获得回应。

37 岁的伊拉克难民萨尔万·莫米卡 (Salwan Momika) 和萨尔万·纳吉姆 (Salwan Najem) 践踏了《古兰经》，然后放火焚烧，就像他们 6 月底在斯德哥尔摩最大的清真寺前所做的那样。 7月20日，两人还在斯德哥尔摩的伊拉克大使馆前组织了另一场集会，期间他们亵渎了穆斯林圣书，但没有焚烧它。

近几个月来，这些亵渎行为在瑞典愈演愈烈，造成了穆斯林世界的紧张局势。 发放集会许可证的瑞典警方始终坚称这些许可证是以集会自由的名义发放的，并强调这并不等于纵容在那里发生的事情。 一个似乎并不令人信服的论点：沙特阿拉伯和伊拉克呼吁伊斯兰合作组织（OIC）于周一召开特别会议，以处理瑞典和丹麦亵渎《古兰经》的问题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅