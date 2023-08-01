乌文化部：基辅祖国母亲纪念碑的苏联国徽拆除更换工作正按计划进行

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乌克兰文化和信息政策部8月1日表示，基辅拆除“祖国母亲”纪念碑的苏联国徽，并用乌克兰国徽上三叉戟取代的工作正在按计划进行。预计到8月24日乌克兰独立日前，该纪念碑将正式获得新的标志——乌克兰国徽上的三叉戟。

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乌克兰文化和信息政策部代理部长卡兰杰耶夫（Rostislav Karandeev）周一与纪念碑所在地、乌克兰二战历史博物馆管理层和施工承包商举行的会议上讨论了这一问题。值得注意的是，三叉戟标志的金属结构已经制造出来。

据报道，7月13日，时任乌克兰文化和信息政策部长特卡琴科宣布，“祖国母亲”纪念碑上的苏联国徽将于8月24日之前更换为乌克兰国徽标志。据他介绍，该项目的成本将是2800万乌克兰格里夫纳的捐助资金。更换项目由企业融资，不涉及预算资金。如今，这项工作仍在进行中，但之前由于强风而多次推迟。

卡兰杰耶夫向媒体表示，“我们希望用三叉戟取代苏维埃国徽的工作能够按时完成。到乌克兰国旗日（8月23日）和乌克兰独立日时，我们将能够在与敌人的意识形态斗争中以如此重要和必要的对抗元素来取悦乌克兰人民”。

据乌克兰文化和信息政策部介绍，三叉戟标志的金属结构已经由专家采用优质材料制成，并对金属的质量进行了相关研究。目前，科学家和公众已表达了更改纪念碑名称的建议。

二战历史博物馆学术委员会已决定将纪念碑命名为“乌克兰母亲”。该倡议将由乌克兰文化和信息政策部考虑。该部门称，三叉戟标志“不仅体现了民族尊严感，而且强调了乌克兰人的历史遗产和伟大之处，这就是乌克兰继续克服共产主义和俄罗斯化的负面后果的方式。”

与此同时，一年前参加政务服务在线网站（«Дії»）民意调查的受访者中有85%的人支持用三叉戟取代总高62米的“祖国母亲”纪念碑上的苏联国徽。自去年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，中东欧多国相继拆除苏联时期纪念碑及标志。

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