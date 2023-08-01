德国与欧盟氢能谈判取得进展

绿氢

欧洲 – 德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克（Robert Habeck）表示，近来与欧盟委员会氢能补贴谈判取得进展。但欧盟方面表示，欧盟委员会尚未批准这些补贴，商谈的目的是制定“保障措施（……）以遵守欧洲关于国家和能源援助的立法”成为可能。

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氢能是兼具清洁与高效储能载体的双重角色，通过将风能、太阳能、核能等能源转化为氢能，实现可再生能源大规模跨季节储存、运输，成为当前新能源领域的最佳整体解决方案。

氢能储能方案是推动传统化石能源清洁高效利用和支撑可再生能源大规模发展的理想互联媒介，是实现交通运输、工业和建筑等领域大规模深度脱碳的最佳选择。氢能的重要性，被誉为21世纪最具发展潜力的清洁能源。

德国拥有全球第二大海上风电发电装机容量（德国2019年底为7.7GW），目标到2030年安装15至20GW海上风电。德国在2022年前逐步淘汰核电，2038年前逐步淘汰燃煤发电，并致力于发展可再生能源，力争到2030年将可再生能源在德国发电结构中的比重提高到65%。

实施弃核政策以来，德国核能技术和核工业都已衰落，德国将未来押注于绿氢产业。

和大力发展可再生能源、逐步实现电气化一样，绿氢是彻底实现零碳能源系统的一个关键组成。因为在很多交通运输领域，如航空、航运和载重车辆，无法直接利用电力进行燃料替代；一些工业工艺也不能直接使用电力，需要氢气作为燃料原料或用于高温作业。 提高能效和发展可再生能源是这一转型过程的先决条件。由于可再生能源已经提供了德国大部分的电力，而且德国在交通和工业电气化方面已经取得了进展，可再生电力制氢是实现碳中和的下一个合理步骤。鉴于这些条件，绿氢为运输、储存和交易可再生电力进一步提供了解决途径；它使地区可再生能源潜力得以在全球范围内释放和利用。

据《明镜周刊》7 月报道，德国希望对未来发电厂的补贴能够融入欧盟脱碳计划，这将确保更快的批准和更多的经济援助。

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