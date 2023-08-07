乌克兰军方获国内民众捐款购买无人机

军事

欧洲 – 乌克兰电视明星谢尔盖·普里图拉（Sergiy Prytula）蹲在一架爆炸性无人机旁边，似乎有意用来嘲讽俄罗斯，专家称，乌克兰最近对俄罗斯领土的袭击中使用了他的机队，这些机队由捐款资助并使用。另据最新消息，除无人机攻击外，乌克兰还对俄军吞并疆土的桥梁实施最大的军事打击。7日消息，基辅袭击了连接其与莫斯科吞并的克里米亚大陆的两座公路桥梁，扰乱了俄罗斯在南部战线的补给线。

广告 继续浏览后续

基辅尚未声称对最近针对俄罗斯（包括其首都莫斯科）的所有袭击负责，但泽连斯基警告说，未来战争重心会逐渐回到俄领土，甚至可能扩展至俄方象征性的中心和军事基地。。

7月30日，俄罗斯国防部称，当天清晨俄方击落了三架袭击莫斯科的乌克兰无人机，其中两架撞坏两栋办公楼。莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁（Sergei Sobyanin）称，这两栋楼只是外墙轻微损坏，没有人员受伤。

现场照片显示，两栋大楼拐角处有几扇窗被撞破，碎片落了一地。据俄罗斯媒体报导，其中一栋楼里有俄罗斯三个部委及寓所。

这已经是一周内第二次有无人机袭击莫斯科。此前，俄罗斯就指在莫斯科击落两架乌克兰无人机，而且无人机坠毁时也造成两栋建筑受损。

乌克兰总统泽连斯基曾发表讲话称，战争已经开始回到俄罗斯境内，而且是象征俄罗斯国家中心的地方。

乌克兰电视明星谢尔盖·普里图拉（Sergiy Prytula）为无人机搞筹资活动，他已经成为继泽连斯基后第二个受欢迎的人物。他接受法新社记者采访时，拒绝透露无人机的型号，但表示，乌克兰国产自杀式攻击无人机Beaver开始服役，航程达1000公里，，每台售价10万欧元，用于攻击莫斯科等俄罗斯领土纵深目标。

民众自发的努力说明自战争开始以来乌克兰筹款的重要性，面对更强大的侵略者，乌克兰越来越依赖其居民的支持和西方军事援助的防御。在该国，无数的非政府组织、有影响力的人运营的组织、宣传活动和路边设立的捐款箱鼓励人们参与战争。

“我们必须利用这种愤怒来做一些好事，为我们的军队做点什么，”普里图拉先生声称，他不再想当什么演员。他表示，自 2022 年 2 月俄罗斯军队开始入侵以来，他的基金会总共筹集了约 1.3 亿欧元，其中很大一部分捐款来自乌克兰民众。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅