博雷利与王毅通话 受邀秋季访华筹备欧中峰会

欧洲联盟/中国

据中国外交部网站，2023年8月6日，中共中央政治局委员、外交部长王毅同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通了电话。

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路透社报道，博雷利通话后表示，他和王毅都希望加强中欧关系。博雷利在推特上发帖称：“我们讨论了即将在北京举行的战略对话，为中欧峰会做准备。”他补充说，双方还就尼日尔和乌克兰问题吉达会议交换了意见。

据中国外交部网站上相关声明介绍，博雷尔在与王毅通话时表示，他期待“尽快访问中国”。声明说，博雷利对中国近期发生暴雨洪涝灾害表示深切慰问，强调欧方坚定致力于同中方发展良好关系。称欧盟的“全球门户”计划同“一带一路”倡议并不对立，而是互补关系，都旨在促进全球发展。期待尽快访华并同中方开展战略对话，共同筹备今年欧中领导人会晤，推动欧中关系进一步向前发展。

中方表示欢迎博雷利今秋率团访华并举行战略对话，通过广泛、深入交流为领导人会晤做好政治准备。此次访问将为预计举行的中欧峰会做好准备，并进行“广泛、深入的交流”。声明中表示，领导人峰会将于今年年底前举行。声明还说，中欧双方要开展更多机制性对话，把疫情三年中欧之间缺失的交流功课补起来，为中欧全面战略伙伴关系注入新的强劲动力。

政客杂志网站报道称，在取消原计划于 7 月的访问后，中国外交部长王毅周日邀请欧盟外交政策负责人何塞普·博雷尔及其代表团于秋季访问 。

欧盟最高外交官原定于上个月访问中国，会见时任外交部长秦刚，讨论人权和俄罗斯乌克兰战争等问题。但当月晚些时候，秦在失踪数周后被宣布解职，他的前任王毅又复职担任中国外交部长。

中央社分析称，沙特阿拉伯上周末在第2大城吉达举办乌克兰和平峰会，中国也派代表出席；有学者分析，中国释出支持沙国讯号，但参加会议仅表明愿意倾听和讨论，这不意味中国会同意乌克兰及其盟国寻求的结果。

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