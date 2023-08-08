德国建议延长部署给波兰“爱国者”防空导弹系统

乌克兰战争

欧洲 – 德国8月8日表示，已提出将爱国者导弹防御系统在波兰的部署期限延长至今年年底。

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继去年11月乌克兰一枚偏离轨道的导弹击中波兰普热沃杜夫村庄，导致2名男子丧生之后，柏林主动提出为波兰部署3套“爱国者”防空系统，助其确保领空安全。1月，德国已将三套防空系统中的头两套系统运抵波兰。俄乌冲突爆发后不久，“爱国者”防空系统开始从北约伙伴国家运抵斯洛伐克，协助加强北约东侧的防御力量。

德国政府今年也从陆军库存中调用一套“爱国者”防空系统，运抵乌克兰。

报道指出，冷战时期，作为北约前线国家，德国有36套“爱国者”导弹系统。目前，德国只剩11套“爱国者”系统。

不过，德国表示没有计划将这一部署延长到 2023 年之后。波兰国防部长最初拒绝了德国的提议，要求柏林将他们派往乌克兰，以抗俄罗斯的入侵，此后柏林国防部有改变了主意。

德国是基辅的主要武器供应国，也向乌克兰派遣了爱国者系统。自俄罗斯2月宣战起，北约即着手加强东欧防空力量。德国等10多个北约盟国去年10月启动联合采购防空系统协议，爱国者系统亦在清单之中。

德军在冷战时期一度拥有36座爱国者防空系统，现余下12座，其中2座于斯洛伐克（Slovakia）部署。

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