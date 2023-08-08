乌克兰战争

格俄战争15周年 格鲁吉亚总理批俄罗斯是侵略者

欧洲 – 南高加索国家的格鲁吉亚总理加里巴什维利8日纪念乔俄战争15周年时，称俄罗斯是“侵略者”。当年两国因为脱离格鲁吉亚的地区南奥塞梯而交战。

Les morts de la guerre de 2008 ont été célébrés ce mardi 8 août dans la capitale, Tbilissi © VANO SHLAMOV/AFP

广告 继续浏览后续 法新社报导，在当年格鲁吉亚政府对砲击村庄的南奥塞梯（South-Ossetia）亲俄分离主义分子发起大规模军事行动后，俄罗斯于2008年8月8日，派出数以千计的军人进入格鲁吉亚。 加里巴什维利（Irakli Garibashvili）告诉记者：“我们长久以来一直晓得俄罗斯是侵略者，我们知道，全世界都知道。” 但反对派批评加里巴什维利的政府有亲俄倾向。 俄罗斯2008年击溃格鲁吉亚陆军，在5天内占领大片土地，接着由时任法国总统萨科齐（Nicolas Sarkozy）斡旋达成停火。 乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）7日表示，乌克兰和乔治亚团结一致，俄罗斯会因为自己的侵略行动“付出最多代价”。 2008年格俄战争造成双方数百名军人和平民死亡，联合国表示，大约有12万人流离失所，不过很多人之后就返回家园。 电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅 下载法广应用程序跟踪国际时事