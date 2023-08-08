汇丰高管批评英国因追随美国对华政策“软弱”后道歉

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据英国广播公司（BBC）报导，汇丰银行公共事务主管古沛勤（Sherard Cowper-Coles）指责英国政府顺从美国要求削减与中国的业务往来是“软弱”的表现，后为此道歉。

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据彭博社报导，前英国大使、游说团体英中贸易协会(CBBC)主席古沛勤于6月在伦敦举行的一场活动上发表了上述言论。他说，英国应该遵循本国的利益，而不是简单地接受美国的立场。

古沛勤的评论说明，在地缘政治紧张局势加剧之际，汇丰银行试图横跨东西方所面临的困难。汇丰银行总部设在伦敦，大部分资金在香港和中国大陆流动，其美元清算牌照依赖美国，而美元清算牌照是其庞大的全球贸易融资业务的基础。

古沛勤通过声明表示，“我是根据查塔姆研究所（即英国皇家国际事务研究所）规则在一个私人活动中发言，我的个人评论并不反映汇丰银行或英中贸易协会的观点。我对由此引起的任何冒犯致歉”。汇丰银行表示，古沛勤是在一个私人活动中发表个人观点。

根据所谓查塔姆研究所规则，与会者可以自由使用从讨论中获得的信息，但不得透露谁发表了任何评论。该规则起源于近一个世纪前，是就有争议的话题举行辩论的一种制度，以英国皇家国际事务研究所伦敦总部的名字命名。

据彭博社援引知情人士的话报导，古沛勤在闭门会议上说，英国经常向美国的呼吁低头，应该照顾英方自身的利益，而不是盲目追随华盛顿的步伐。他在会上说，英国向美国要求屈服的一个例子是，英国在2020年禁止中国电信巨头华为参与建设该国的5G移动网络。

汇丰银行80%以上的利润来自英国以外，其中一半以上来自中国大陆和香港。这意味着这家全球银行业巨头必须在华盛顿和北京之间保持良好的外交关系。汇丰银行此前曾陷入中西方之间的紧张关系。2018年，汇丰因向美国检方提供信息导致华为首席财务官孟晚舟被捕而在中国受到批评。

该银行的中国高管对《香港国安法》的支持也招致了英国和美国政界人士的批评。今年6月，伦敦和华盛顿的政界人士指责汇丰银行在养老金权利问题上打压香港人权益。

古沛勤的言论在英国国内引起了轩然大波。周一，数名英国保守党议员借此机会批评了他和汇丰银行（HSBC）。英国下议院议员劳顿 (Tim Loughton)在接受彭博社采访时称古沛勤是中国政府的“辩护士”。

前保守党领袖伊恩·邓肯·史密斯（Iain Duncan Smith）议员对彭博社说，“他（古沛勤）无法将个人观点与汇丰银行分开，因为他是汇丰银行的顾问。现在我们知道他在给汇丰提供什么建议了”。

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