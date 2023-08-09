一名陆军雇员涉嫌为俄从事间谍活动在德国被捕

间谍案

欧洲 – 联邦检察官办公室在一份新闻稿中宣布，一名在军队工作、涉嫌为俄罗斯从事间谍活动的德国人于 8 月 9 日在德国西部科布伦茨( Coblence)被捕。 检方指出，名叫托马斯·H. (Thomas H.) 的男子受雇于德国联邦国防军的计算机和后勤部门，“被怀疑为外国情报部门工作”。 同一消息来源补充说，嫌疑人特别向“俄罗斯驻柏林大使馆”提供了服务。

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自5月以来，托马斯·H.“主动”多次联系俄罗斯驻波恩总领事馆和俄罗斯驻柏林大使馆，表示愿意与他们合作，并详细介绍了情况。 作为其职责的一部分，他有可能获得有关德国军事装备的宝贵数据，他所在的联邦办公室的使命是负责装备德国联邦国防军，确保军事装备的测试、采购和使用管理。

司法部长 Marco Buschmann 在推特上称，面对间谍威胁，要特别“保持警惕”。

该调查是与联邦军事反情报办公室和联邦宪法保护办公室（BfV）合作进行的。

此次逮捕是在德国国内情报部门于 6 月警告称，2022 年 2 月 24 日入侵乌克兰后，俄罗斯间谍活动有所增加。对俄罗斯的制裁和西方对基辅的军事支持促使克里姆林宫对信息收集“越来越感兴趣”。在其年度报告中表示。 德国也是乌克兰军事装备的主要供应国之一，旨在击退俄罗斯军队。

2022 年春天，德国驱逐了约 40 名俄罗斯外交官，称这些外交官对其安全构成威胁。

10 月 18 日，德国网络安全机构负责人因媒体披露其与俄罗斯疏远而被解雇。 12月，一名涉嫌向俄罗斯传递敏感信息的德国情报人员在柏林被捕。

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