俄宣布击落两架飞往莫斯科无人机 来自乌克兰

无人机战

欧洲 – 俄罗斯8月9日宣布击落了两架飞往莫斯科的乌克兰无人机，这种袭击最近几周不断增加，同时承诺将对西方在基辅的支持做出“充分回应”。而8月8日，乌克兰东部城市波克罗夫斯克（Pokrovsk）遭受的攻击造成的死亡人数上升至9人。

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莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁表示，其中一架无人机在首都以南的多莫杰多沃地区被击落，该地区是莫斯科最繁忙的国际机场之一，而另一架则在首都以西的明斯克高速公路附近被击落。

索比亚宁市长说，此次事件没有造成人员伤亡，俄罗斯国防部将其描述为一次未遂的“恐怖袭击”。

自五月份一架无人机在克里姆林宫上空被摧毁以来，莫斯科一直是疑似乌克兰无人机袭击的目标。莫斯科还指责基辅对黑海俄罗斯民用和军事目标进行了一系列海军无人艇袭击。乌克兰通常既不证实也不否认此类袭击。

两天前，俄罗斯连续两次对乌克兰东部城市波克罗夫斯克发动导弹袭击，造成至少九人死亡。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基称，有82人受伤，其中包括两名儿童。

波克罗夫斯克位于顿涅茨克地区，自俄罗斯2022年2月发动入侵以来，该地区一直是最激烈的战斗发生地。顿涅茨克州长帕夫洛·基里连科表示，两枚导弹相隔约40分钟，摧毁了居民楼、餐馆、商店、行政大楼，以及一家深受外国记者、援助人员和军队欢迎的酒店。

乌克兰总统办公厅主任安德烈·叶尔马克说，俄罗斯导弹袭击了库皮扬斯克地区的克鲁利亚基夫卡村，造成两人死亡。

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