俄罗斯莫斯科州一工厂发生爆炸，造成31人受伤

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俄罗斯莫斯科州谢尔盖耶夫·波萨德市的扎戈尔斯克光学机械厂9日发生爆炸。据俄新社报导，莫斯科州州长安德烈·沃罗比约夫 (Andrei Vorobyov) 表示，爆炸造成31人受伤，其中3人在重症监护室。信息人士介绍称，工厂内的大火正在被扑灭，总面积达50平方米。

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安德烈·沃罗比约夫通过其“电报”频道宣布，“据了解，事故发生在10点40分，地点是一个 40x40米的金属机库。这是一家私人公司在扎戈尔斯克光学机械厂租用的烟火仓库。据服务部门报告，有31人受伤，其中3人伤势严重，正在接受重症监护，另有12人被送往创伤中心。共有19人被送往医院，他们正在接受必要的治疗。”

俄新社援引当地政府的话说，爆炸源是第三家公司在工厂所在地租用的一个烟火仓库。这起事件违反了技术流程。塔斯社报导称，据初步消息，爆炸并非由无人机（UAV）引起，乌克兰和俄罗斯军队都曾使用无人机对敌方领土发动袭击。

塔斯社补充说，该市不同地区的一些房屋的窗户被爆炸冲击波震碎。扎戈尔斯克光学机械厂是一家光学和光电设备开发商和制造商，产品用于军事、执法机构、工业和医疗保健领域。

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