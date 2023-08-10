乌克兰无人机或再袭莫斯科

乌克兰/俄罗斯/无人机袭击

俄罗斯今天早些时候声称击落了13架乌克兰无人机，其中11架在克里米亚附近，两架袭击俄罗斯本土并飞进莫斯科。法新社说，此时俄罗斯控制的领土正遭受越来越频繁的乌克兰方面的袭击。

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据俄罗斯国防部今天在电报群Telegram 上报告：“两架飞往莫斯科市的无人机被摧毁。”同一消息说，其中一枚携带瞄准首都的导弹无人机被俄罗斯防空系统在莫斯科西南部的卡卢加地区击落，第二架无人机则在莫斯科地区的奥金佐夫斯基地区被击落。俄罗斯指责基辅发射了这些攻击装置。

据莫斯科市长谢尔盖·索比亚宁 (Sergei Sobyanin) 也在电报群上发布的消息称，这两架无人机于当地时间凌晨 4 点（格林威治标准时间 0100）左右被击落。

据俄罗斯国防部说，在克里米亚，“塞瓦斯托波尔市附近，两架无人机被开启的防空装置击中，另外九架无人机被电子战手段摧毁，称是在击中目标之前就坠入黑海”。

据法新社说，最近几周，乌克兰无人机对俄罗斯控制领土的袭击有所增加，通常针对莫斯科和 2014 年吞并的克里米亚半岛。

昨天，俄罗斯宣布击落两架飞往俄罗斯首都的乌克兰无人机。 周一，莫斯科声称在卡卢加地区摧毁了另一架乌克兰机器。官方消息还说周四在莫斯科地区击落了另外七架无人机。

俄罗斯当局上周六还宣布，他们挫败了乌克兰无人机在塞瓦斯托波尔附近的袭击，塞瓦斯托波尔是克里米亚的主要港口和俄罗斯基地。

7月，乌克兰无人机炸毁了半岛上的一个弹药库，还损坏了连接克里米亚和俄罗斯的刻赤大桥，该大桥专门用于向乌克兰前线的俄罗斯军队运输装备。

最近几周，乌克兰海军无人机还多次瞄准俄罗斯船只，其中包括周六的一艘俄罗斯油轮。

乌克兰总统泽连斯基七月底曾警告：“战争即将降临在俄罗斯领土（……），这是一个不可避免、自然且绝对公正。”

乌克兰对边境地区的袭击近几个月来也越来越频繁。

别尔哥罗德州州长维亚切斯拉夫·格拉德科夫 (Vyacheslav Gladkov) 周三宣布，距离乌克兰边境仅几公里的俄罗斯村庄戈尔科夫斯基 (Gorkovsky) 遭到轰炸，造成 1 人死亡、4 人受伤。

俄罗斯国防部长绍伊古周三在对军队官员的讲话中谈到俄罗斯边境军事安全威胁“倍增”。

俄罗斯当局周三还报告，乌克兰对顿涅茨克的轰炸造成 3 人死亡、11 人受伤，顿涅茨克是乌克兰东部亲俄武装分子的据点。当地州长报告称，周三至周四夜间，在乌克兰西北部杜布诺前线，一场无人机袭击摧毁了一个燃料库。

法新社称，关于乌克兰军队反攻态势新进展，迄今为止仅成功夺回了少数村庄，乌克兰军队在某些地区取得了“部分成功”，而俄罗斯军队也在东北部库皮扬斯克附近受到攻击。

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