莫斯科东北方一烟火库大爆炸 12人失踪

军事

欧洲 – 俄乌战争近18个月，俄罗斯8月9日击落两架进犯莫斯科的无人机。俄罗斯官员指出，位于首都莫斯科东北方的谢尔吉耶夫镇（Sergiyev Posad）9日惊传爆炸巨响，一座烟火仓库被炸成废墟，仍有12人失踪。9日这起爆炸造成至少1人丧生，调查人员研判源头可能是一座存放烟火的仓库。

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谢尔吉耶夫镇公所在社群媒体上发文表示：“通报有12人失踪。”

谢尔吉耶夫镇位在莫斯科东北方56公里处。镇公所官员表示，搜救工作持续进行中。现场可以见到持电锯的搜救人员漏夜在倒塌建物断垣残壁之间作业，消防队则对闷烧的残骸洒水。

爆炸原因目前仍不得而知。调查人员表示，一家烟火公司技术主管已经遭到拘留，依违反工业安全予以刑事立案。

近日黑海冲突升温，成为俄乌战争关键前线，乌克兰总统泽连斯基警告，可能摧毁俄国黑海舰队。不过，泽连斯基也坦承反攻速度不如预期，西方官员指出，目前是俄乌战争最困难时刻。捷克赠送乌克兰首套F-16模拟器，美国军援乌克兰的M1艾布兰主力战车9月也将送达，不知能否扭转战况。

俄防长宣称波兰意图占领乌克兰西部，并计画加强西部边境军力，以因应芬兰、瑞典加入北约后的局势。波兰因越境移民大幅激增，将加派2千军人驻守接壤白俄罗斯的边界。

《法新社》报导，莫斯科市长索比亚宁（Sergey Sobyanin）透过Telegram表示，9日有2架试图飞越首都的无人机被击落，其中1架在莫斯科南郊的多莫杰多沃地区（Domodedovo），第2架在莫斯科以西的明斯克高速公路（Minsk highway）地区，但并未透露无人机来源的详细讯息，并指出“目前没有与事故相关的伤亡消息”。

俄罗斯国防部则表示，上述事件是乌克兰试图使用无人机发动袭击。

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