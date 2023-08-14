瑞典可持续发展政策回归核能

RFI法广 / 能源主权

北欧 – 位于斯堪的纳维亚半岛上的北欧国家瑞典，做手调整其核能战略。斯德哥尔摩当局打算在未来20年添置10个常规反应堆。

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RFI Image Archive / Suède : le nouveau gouvernement de droite a décidé de relancer l’atome, qui produit aujourd'hui 30% de l'électricité du pays. Ici, The new Swedish government pose for a family photo outside of the parliament in Stockholm, Tuesday Oct. 18, 2022. Front left, Seniors and Social Insurance Minister Anna Tenje, Culture Minister Parisa Liljestrand, Labor Market and Integration Minister Johan Pehrson. Second row left, Defense Minister Pal Jonson, EU Minister Jessika Roswall, Finance Minister Elisabeth Svantesson, Energy and Minister of Business Ebba Busch, Prime Minister Ulf Kristersson, Minister of Education Mats Persson and Minister of Migration Maria Malmer Stenegard. Third row left, Minister of Health Acko Ankarberg Johansson, Minister of Climate and Environment Romina Pourmokhtari, Minister of Financial Markets Niklas Wykman, Minister of Education Lotta Edholm, Minister of Social Affairs Jakob Forssmed, Minister of Rural Affairs Peter Kullgren, Minister of Justice Gunnar Strommer and Minister of Social Services Camilla Waltersson Gronvall. Back row left: Minister of Civil Defense Carl-Oskar Bohlin, Minister of Foreign Affairs Tobias Billstrom, Minister of Aid and Foreign Trade Johan Forssell, Minister of Gender Equality Paulina Brandberg, Minister of Civil Affairs Erik Slottner and Minister of Infrastructure and Housing Andreas Carlson. AP - Fredrik Sandberg / RFI Image Archive

据本台法广（RFI）法文网报道，瑞典的能源政策正在发生180度的大转弯。去年（2022年）10月上台的新政府打算重振核能工业。斯德哥尔摩（Stockholm）当局已于上周三调整了原先的路线图，以便建造新的反应堆。

-- 瑞典官方打算增添新的常规反应堆 -

本台法广（RFI）通讯员卡洛塔（Carlotta Morteo）于三天前2023年08月10日上星期四发自斯德哥尔摩（Stockholm）的消息说，瑞典现有30%的电力来自核能。未来则计划在2045年之前，添置10个新的常规反应堆。瑞典环境部长罗米娜·波尔莫卡塔里夫人（Mme Romina Pourmokhtari）表示，这么做是为了实现能源转型，必须让发电量翻倍。但风能和太阳能还不够。

RFI Image Archive / La Suède veut relancer son industrie nucléaire. Le gouvernement suédois incite ses citoyens à faire des économies d'énergie face à la flambée des prix de l'électricité. (illustration) © AP - Janerik Henriksson / RFI Image Archive

瑞典新政府亲核能的政治信号是清晰的，但问题在于资金。斯德哥尔摩（Stockholm）当局承诺，投资所需的花费不会转嫁给纳税人或消费者。瑞典政府表示，对企业而言，这将可能是有利可图的。官方目前尚未给出细节。具体的提案预计将于秋季提交议会。

-- 瑞典曾就核能未来组织过全民公投 -

本台法广（RFI）法文报道指出，瑞典目前仍有6个反应堆，分别分布在3个不同的发电站。它们都是在上一世纪70年代至80年代之间启用的。其它的反应堆则已在1999年之后停止运营。就核能问题，瑞典曾在1980年组织过一次没有约束力的全民公投。当年的这一表决结果有利于逐步放弃核能。

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）

RFI Image Archive / Suède : la ministre de l’Environnement Romina Pourmokhtari qui table sur la construction de 10 nouveaux réacteurs conventionnels d’ici 2045. Ici, le gouvernement suédois a annoncé aider les ménages du pays jusqu'à 600 euros face à la hausse du prix de l'électricité. (illustration) © AP - Anders Wiklund / RFI Image Archive

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