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瑞典可持续发展政策回归核能
北欧 – 位于斯堪的纳维亚半岛上的北欧国家瑞典，做手调整其核能战略。斯德哥尔摩当局打算在未来20年添置10个常规反应堆。
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据本台法广（RFI）法文网报道，瑞典的能源政策正在发生180度的大转弯。去年（2022年）10月上台的新政府打算重振核能工业。斯德哥尔摩（Stockholm）当局已于上周三调整了原先的路线图，以便建造新的反应堆。
-- 瑞典官方打算增添新的常规反应堆 -
本台法广（RFI）通讯员卡洛塔（Carlotta Morteo）于三天前2023年08月10日上星期四发自斯德哥尔摩（Stockholm）的消息说，瑞典现有30%的电力来自核能。未来则计划在2045年之前，添置10个新的常规反应堆。瑞典环境部长罗米娜·波尔莫卡塔里夫人（Mme Romina Pourmokhtari）表示，这么做是为了实现能源转型，必须让发电量翻倍。但风能和太阳能还不够。
瑞典新政府亲核能的政治信号是清晰的，但问题在于资金。斯德哥尔摩（Stockholm）当局承诺，投资所需的花费不会转嫁给纳税人或消费者。瑞典政府表示，对企业而言，这将可能是有利可图的。官方目前尚未给出细节。具体的提案预计将于秋季提交议会。
-- 瑞典曾就核能未来组织过全民公投 -
本台法广（RFI）法文报道指出，瑞典目前仍有6个反应堆，分别分布在3个不同的发电站。它们都是在上一世纪70年代至80年代之间启用的。其它的反应堆则已在1999年之后停止运营。就核能问题，瑞典曾在1980年组织过一次没有约束力的全民公投。当年的这一表决结果有利于逐步放弃核能。
（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）
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