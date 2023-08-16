俄前副防长、东部军区前司令日德科“长期患病后”去世

俄罗斯/乌克兰/军事

据俄新社报导，俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区州长捷格加廖夫8月16日通过其“电报”平台宣布，俄联邦英雄、俄国防部前副部长、东部军区前司令根纳季·日德科（Gennady Zhidko）上将在长期患病后于莫斯科去世。他享年58岁。

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报导指，日德科1965年9月12日出生于乌兹别克苏维埃社会主义共和国，1987年毕业于塔什干高等坦克指挥学校。2016年担任俄罗斯驻叙利亚武装部队参谋长，2018年担任俄罗斯东部军区司令。2021年，日德科被任命为俄国防部副部长，2022年再次担任俄罗斯东部军区司令。

2022年春夏之交，日德科在乌克兰率领俄罗斯军队驻扎了数月。2022年10月，俄罗斯国防部长绍伊古正式宣布苏罗维金大将接替日德科的职务。捷格加廖夫在悼文中写道，“在叙利亚，根纳季·瓦列里耶维奇（·日德科）领导了我们部队的总部，在哈巴罗夫斯克担任东部军区部队司令，在莫斯科担任俄罗斯国防部副部长。”

2022年3月，日德科作为俄罗斯武装部队11名重要军事领导人之一被列入美国制裁名单。由于支持入侵乌克兰战争，他受到27个欧盟国家、英国、乌克兰、美国、加拿大、瑞士、澳大利亚、日本、新西兰的制裁。

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