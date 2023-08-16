挑战俄罗斯轰炸 乌克兰粮食货轮再启航 货轮微妙间接含有中国资本？

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乌克兰今天报告，一艘粮食集装箱船周三启航离开了黑海敖德萨港。俄罗斯在一夜之间再次袭击了乌克兰多瑙河岸港口与粮食储存设施。莫斯科在放弃粮食出口协议后威胁要瞄准货轮航运。法新社称，乌克兰粮船启航显示在挑战俄罗斯的轰炸。

根据乌克兰基础设施部新闻办公室提供的资料，2023 年 8 月 16 日星期三，"约瑟夫-舒尔特 "号集装箱船驶离敖德萨港，通过为来自乌克兰黑海港口的商船设立的临时通道启航。

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乌克兰报告粮仓遭遇新袭击但货船今天再次奋勇启航。与一家中国银行共同拥有该船的伯恩哈德·舒尔特船舶管理公司（BSM）证实该船正在前往伊斯坦布尔的途中。莫斯科仍然威胁要瞄准航运。

乌克兰官员表示，隔夜空袭损坏了多瑙河雷尼的筒仓和仓库，这是战时粮食出口的重要路线。他们张贴了被毁坏的储存设施以及成堆散落的谷物和向日葵的照片。

莫斯科方面没有发表评论。一位业内人士表示，该港口仍在继续运营。周三上午消息传出后，基准芝加哥小麦期货上涨约 1%，周二从两个月低点回升，稍稍增加了涨幅。

自7月中旬退出联合国支持的乌克兰粮食出口协议以来，俄罗斯定期对乌克兰港口和粮仓进行空袭。它威胁要将任何离开乌克兰的船只视为潜在的军事目标。周日，它向一艘驶向乌克兰的船只鸣枪示警。

尽管面临这些威胁，乌克兰上周还是宣布在黑海建立一条“人道主义走廊”，以释放因俄罗斯事实上的封锁而被困在其港口的货船，并承诺完全透明，以表明这些货船没有任何军事目的。

与一家中国银行共同拥有该船的伯恩哈德·舒尔特船舶管理公司（BSM）证实该船正在前往伊斯坦布尔的途中。

据路透社称，乌克兰是主要的谷物和油籽出口国，联合国表示，乌克兰的供应对于饥饿问题日益严重的发展中国家至关重要。库布拉科夫和航运公司都没有具体说明约瑟夫·舒尔特号上的货物，但谷物很少用集装箱运输。

乌克兰粮食遭受袭击之前，乌克兰于六月初发动了西方支持的反攻，试图将俄罗斯军队赶出他们在南部和东部占领的领土。

反攻的前线沿线广泛的俄罗斯防御工事和雷区使乌克兰军队难以突破，但他们周三宣布夺回了另一个村庄，这是自 6 月 27 日以来他们宣布夺回的第一个村镇。

在俄罗斯退出黑海粮食协议后，乌克兰转向其多瑙河港口，寻求更好的本国粮食和化肥出口条件。

河港曾占粮食出口的四分之一左右，现已成为乌克兰粮食的主要出口路线，这些粮食也通过驳船运往罗马尼亚黑海康斯坦察港继续装运。

该报道说，本月早些时候，俄罗斯袭击了与罗马尼亚隔多瑙河相望的乌克兰主要内陆港口伊兹梅尔，加大武力阻止乌克兰出口粮食，导致全球粮价上涨。周日，一艘俄罗斯军舰在黑海西南部向北行驶时向一艘货船鸣枪示警，这是俄罗斯自退出粮食协议以来首次向乌克兰以外的商船开火。莫斯科表示，该船的船长没有回应暂停检查的请求。基辅表示，这一事件严重违反了国际法。

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