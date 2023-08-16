西班牙新议会明天对决 造王者也是分裂家普伊格德蒙特前景引聚焦

西班牙/青年党/普伊格德蒙特

在 7 月底西班牙议会选举中当选的 350 名议员将于 7 月 17 日星期四举行会议，开始新一届议会。加泰罗尼亚人卡莱斯-普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）虽然缺席但吸引了所有人的目光，因为社会党绝对需要普伊格德蒙特所在政党 "青年党"（Junts）的支持才能继续执政。普伊格德蒙特要在明天会前指导定乾坤。

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西班牙政治：加泰罗尼亚流亡者卡莱斯-普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）是马德里多数派政治的幕后推手。

而如果社会党人佩德罗-桑切斯（Pedro Sanchez）要在西班牙继续掌权，普伊格德蒙特的加泰罗尼亚政党 "青年党"（Junts）的支持将起决定性作用。

据本台驻马德里记者 Elise Gazengel 报道，六年前，加泰罗尼亚自治区前主席卡莱斯-普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）因遭指控分裂国家而逃离西班牙。现在议会组成后，7 月底选出的 350 名新议员明天将就议会主席和主席团八名成员进行投票。

社会党及其盟友绝对需要来自加泰罗尼亚支持独立的政党 "青年党 "的七名议员的支持，就像他们在下届政府主席就职典礼上所做的那样。普伊格德蒙特作为 "造王者"，实际上将在周四上午 8 点，也就是选举前两小时的最后一刻与他的党派议员会商，以决定他们的立场。

社会党方面正试图通过提议加泰罗尼亚人狂热支持的巴利阿里群岛前总统弗朗西娜-阿尔门戈尔（Francina Armengol）担任议院主席来赢得民族主义者的支持。

普伊格德蒙特还在等待。他在社交网络 X 上警告说："赌注正在上升"，他然后呼吁 "耐心 "和 "坚持"。

未知他本人的命运，在明天的议会会是如何。

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