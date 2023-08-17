乌军夜袭第聂伯河 乌外长：必将收复所有失土

乌克兰军队最近频频渡过第聂伯河，袭击对岸的俄罗斯阵地，甚至建立了不止一个桥头堡。与此同时，乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）本周表示：无论多长时间，乌军都将收复所有被俄军占领的国土，但需要西方国家持续供应武器弹药，并已向部分西方盟国允诺，不会将这些武器用于俄国领土。

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法新社报道：库乌克兰外交部长库列巴本周在乌克兰首都基辅接受法新社专访时表示，收复失土是乌克兰人民的愿望，“我们的目标是获胜，以解放我们（乌克兰）1991年时境内所有领土的形式获胜，我们并不在乎这得耗时多久”。“只要乌克兰人民抱持这个目标，乌克兰政府就会与人民携手并进。”

基辅当局今年6月展开大反攻，但坦承在突破俄军坚固防御阵地时历经过苦战，不过最近消息出现逆转。《基辅独立报》在8月11日发布的视频显示，几乎每一周乌克兰的突击队员都会渡过第聂伯河，对俄罗斯进行各种各样的骚扰。乌克兰的突击任务往往都是在夜间进行的。因为乌克兰有两个优势，一，西方武器的支援，乌克兰士兵的夜战装备要比俄罗斯更好。二是在夜晚发动突袭，俄罗斯士兵将很难察觉，并且无法及时呼叫火力和空中支援。这样的骚扰战术是行之有效的，带来的一个结果就是，乌克兰渡过第聂伯河，在第聂伯河对岸多处建立了桥头堡。

就西方盟国是否向乌克兰施压并要求乌军更快取得进展的说法，库列巴表示，这些盟国为乌军做出影响深远的贡献。库列巴告诉法新社，我们没有感受到西方施压，并坦言评论家和专家们在公共场域中讨论乌军在东部和南部战线进展速度的声量有所提升。

他开玩笑地鼓励批评乌军反攻的人们“加入外籍军团”，以助乌军一臂之力，“当你人不在现场时，自然可以轻易说出你希望一切进展更迅速”。

不过，他表示乌克兰仍然需要西方国家持续供应武器及弹药，直到乌军将俄军从所有被占领的乌克兰国土赶走。

他说：“事实是，在我军获胜前，我们需要更多（武器弹药）、我们需要继续前进，因为战争是现实，在这现实里，我们必须获胜，别无他法。”

此外，基辅当局也已向部分西方国家保证，乌军不会以盟国捐赠的武器攻击俄罗斯领土上的目标。

库列巴说：“如果我国合作伙伴要求我们保证，只能将某种特定武器用于乌克兰领土上，我们就会做出保证并信守承诺。是的，我们曾数次做出这类承诺并遵守诺言。”

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