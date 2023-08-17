侵乌战让俄罗斯经济陷强弩之末

俄罗斯/经济

经济学家认为，本周卢布的剧烈波动并不是一场迫近的金融危机的开始，而是俄罗斯经济前景僵化的征兆。饱受战争摧残的俄罗斯经济已是强弩之末。

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据华尔街日报今天报道称，本周，卢布跌至俄罗斯入侵乌克兰初期以来的最低水平。俄罗斯央行本周大幅加息以阻止卢布暴跌，这表明克里姆林宫面临一个新的现实：俄罗斯经济已达到速度极限。

俄罗斯政府已向国内经济注入了大量资金，以保证俄军在乌克兰的供应，并使俄企业和民众免受这场战争的影响。得益于这种大水漫灌，俄罗斯经济内部的需求正在上升，助推经济从去年制裁引发的衰退中复苏。但供应面则不然，由于俄罗斯被孤立和普遍的劳动力短缺，供应日益受限。

随着卢布汇率跌至俄乌战争初期以来的最低水平，俄罗斯战时经济日益失衡的问题本周突然成为人们关注的焦点。克里姆林宫一名高级官员将汇率下跌归咎于宽松的货币政策。就在卢布出现大跌的一天后，俄罗斯央行在一次紧急会议上将利率上调了3.5个百分点，理由是有必要稳定卢布币值并拉低通胀。俄罗斯央行说，过去三个月俄罗斯折年率的通胀率为7.6%。

据该报道，卢布汇率已经反弹，目前1美元兑95卢布左右，周一则一度触及102卢布。经济学家们认为，本周卢布的剧烈波动并不是一场迫近的金融危机的开始，而是俄罗斯经济前景僵化的征兆。

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