俄国突击检查土耳其外海商船 土方发出警告

国际贸易

国际 – 俄罗斯8月13日在土耳其外海对一艘货船进行突击检查，将乌克兰战争的恶果带到北大西洋公约组织的另一个前线，并升高了风险，而在此同时，安卡拉(Ankara)正试图说服莫斯科回到一项能够使黑海恢复部份平静的谷物出口协议。土耳其总统府17日宣布，土耳其在周日向一家土耳其公司开往乌克兰南部伊兹梅尔港的货船开枪示警后，向俄罗斯发出了“警告”。

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土耳其方面表示，“俄罗斯的对话者已被警告要避免此类可能加剧黑海紧张局势的举措。”此艘货船虽然悬挂帕劳国旗，但属于土耳其一家公司。

俄罗斯武装海军陆战队在8月13日，在土耳其西北方外海60公里处，透过直升机突击检查一艘母港位于土耳其的船只。事发地点虽然属于国际水域，但是非常接近伊斯坦堡(Istanbul)，莫斯科称是对这艘要前往乌克兰的船只进行检查。

多位分析家表示，这起事件考验著土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)要维持与俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)良好关系的决心。土耳其已邀请普京8月前往土耳其讨论恢复这项由联合国斡旋所达成、目的在保护乌克兰谷物出口的协议。

自俄罗斯7月离开黑海谷物协议以来，俄罗斯与乌克兰都发出警告，并对各自外海的船只发动攻击。这些引发人们担忧，整个黑海的商业船运风险将会升高。

虽然乌克兰和其他一些西方国家已经为乌克兰的出口提出数条替代路线，但是同样与基辅(Kyiv)关系良好的安卡拉，以安全为由默默反对这些路线。安卡拉想要西方国家接受俄罗斯的一些要求，而让俄罗斯放弃其他要求，并在联合国与土耳其的监督下重启乌克兰谷物出口。

俄罗斯在16日攻击了更多的乌克兰港口设施，即使基辅宣布一艘货柜船经过乌克兰自己的“人道走廊”驶离敖德萨(Odesa)。“人道走廊”是乌克兰与西方国家提出的替代选项之一。

联合国贸发会议的新任秘书长秘书长丽贝卡·格林斯潘（Rebeca Grynspan）表示，联合国贸易和发展会议正在联系各方回到谈判桌，虽然这样做很“困难”，部分考量到谷物基础设施在最近遭到轰炸。

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