军售俄罗斯：美国制裁朝鲜

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美国财政部宣布，美国制裁三个朝鲜实体。美国指控它们违反华盛顿对支持俄罗斯的限制，涉案公司试图为朝鲜和俄罗斯之间的武器销售提供便利。

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据美国财政部周三表示，在俄罗斯军队入侵乌克兰一年半之后，这三个实体与斯洛伐克人阿肖特-姆克蒂切夫（Ashot Mkrtychev）有勾联。据美国财政部称，面对在乌克兰损失的弹药和重型装备，俄罗斯被迫向包括朝鲜在内的一小撮盟友求助。

据美国财政部表示，它已 "对与试图支持俄罗斯和朝鲜民主主义人民共和国之间武器合同的制裁规避网络有关的三个实体实施制裁"。

美国财政部说：这一制裁行动是美国持续战略的一部分，旨在识别、揭露和瓦解试图支持俄罗斯对乌克兰发动野蛮战争的第三国行为者。

遭制裁的公司包括 Versor、Verus 和 Defense Engineering。据美国财政部称，Mkrtychev 是 Versor 公司的董事长，Verus 公司的创始人和所有者，以及 Defense Engineering 公司的董事。据华盛顿稍早称，他因在 2022 年底至 2023 年初期间 "与朝鲜官员合作"，"为俄罗斯获取二十多种武器和弹药，以换取从商用飞机、原材料到产品等各种材料送往朝鲜 "而于 3 月在美国受到制裁。

据法新社说，8 月 8 日，英国也宣布对 25 名个人实施制裁，其中包括阿肖特-姆克季切夫（Ashot Mkrtychev），"因为他参与了朝鲜和俄罗斯之间的未遂武器交易"。

美国官方周三的声明援引财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布赖恩-纳尔逊（Brian Nelson）的话说：美国将与盟友和合作伙伴一道，继续致力于揭露和破坏支撑普京在乌克兰发动残酷战争的军火贸易。

根据制裁措施，与美国管辖下的这三个实体有关的所有财产和利益都将被冻结。

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