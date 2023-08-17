无论天长日久 乌克兰决心收复被侵略领土

乌克兰/俄罗斯

乌克兰外交部长库莱巴告诉法新社，乌克兰军队自 6 月以来打响的反攻目标是解放整个乌克兰，无论需要多长的时间。目前，乌克兰军队的反攻，因俄罗斯军队地雷与导弹布防，进展艰难。

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乌克兰外长库莱巴称， “我们的目标是胜利，以解放 1991 年边界内领土的形式取得胜利。”

库莱巴周三接受法新社采访，他说："我们的目标是胜利，至于需要多长时间并不重要。" 库莱巴指的是乌克兰军队为夺回被莫斯科占领的领土而进行的艰苦反攻。他说，"只要乌克兰人民赞同这一目标，乌克兰政府就会与人民携手前进"。同时他承认 "乌克兰正在为这场蹂躏这个与欧盟接壤的国家许多地区的冲突付出最大的代价"。

库莱巴说，“在乌克兰我们都累了。我累了，你们也累了。我们都是人。但事关重大，不能让疲劳决定我们决策的性质"。

1991 年的边界是苏联解体时独立的乌克兰的边界，其中包括 2014 年被俄罗斯吞并的克里米亚半岛。

乌克兰于 6 月初发起反攻，成功夺回了少数几个小城镇，但面对的是固守在坚固防线后的俄罗斯军队。

基辅领导人承认，乌军反攻的进展速度比预期的要慢。

当被问及西方盟国可能对基辅施加压力，要求乌克兰加快反击速度时，部长回答说："我们没有感觉到"。据库莱巴称，"公共领域的评论员和专家的声音有所增加。这种情况是存在的，但在乌克兰在南部或东部取得重大胜利后，这些声音就会消失（......）。

不过，据库莱巴说，他对一些评论感到有点恼火。他说："对于那些希望迅速取得胜利的人来说，正确的做法是加入乌克兰外籍军团，促进迅速取得胜利"。

虽然西方已经向基辅提供了价值数百亿欧元的武器，但库莱巴重申，在乌克兰取得胜利之前，还是需要获得更多武器。库莱巴称，"只要我们还没有取得胜利，我们就需要更多的武器，我们必须向前迈进，因为战争是一个现实，在这个现实中，我们必须取得胜利。没有其他解决办法"。

库莱巴还 保证不会在俄罗斯领土上使用西方提供的武器。库莱巴说，”如果我们的合作伙伴要求我们保证这种或那种武器只能在乌克兰领土上使用，我们就会给出这种保证。“

据库莱巴说：”我们曾多次做出这样的承诺，我们当然会遵守这些承诺。“

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