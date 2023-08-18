乌克兰无人机突袭莫斯科 距离克里姆林宫不足5公里

俄罗斯/乌克兰/无人机

俄罗斯官员报告，一架乌克兰无人机今天周五被俄罗斯防空系统击落，但目击消息称该无人机袭击撞向莫斯科市中心的一栋建筑。该大楼顶部半壁损坏严重。虽然俄罗斯官方称拦截胜利，但也承认，该无人机袭击造成扰俄罗斯首都所有民用机场的空中交通大乱。

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俄罗斯称乌克兰无人机损坏莫斯科建筑并扰乱空中交通。一名在该地区的路透社目击者称听到了“强烈的爆炸声”。路透社的图像显示，工作人员和紧急救援人员正在检查无人机击中的一栋非住宅建筑受损的屋顶。

俄罗斯国防部和莫斯科市长都表示，周五凌晨，俄罗斯防空系统摧毁了一架无人机，该无人机随后落在莫斯科博览中心综合体的一栋非住宅建筑上，没有造成人员伤亡。该博览中心是一个大型展览馆和多功能厅，距离克里姆林宫不到 5 公里（3.1 英里）。

俄罗斯国防部表示：“莫斯科时间凌晨4点左右，基辅政权使用无人机对位于莫斯科和莫斯科地区的物体发动了另一次恐怖袭击。”

俄罗斯首都周围的四个主要机场——伏努科沃、多莫杰多沃、谢列梅捷沃和茹科夫斯基——的空中交通一度暂停，但后来又重新开放。俄罗斯航空运输机构表示，有七架航班被改道至其他机场。

据路透社说，自五月初一架无人机在克里姆林宫上空被摧毁以来，俄罗斯境内遭无人机空袭有所增加。5 月下旬，首都的平民区曾遭到袭击，本月早些时候，莫斯科的一个商业区在三天内两次遭到袭击。

基辅方面没有回应。乌克兰通常不会评论谁是袭击俄罗斯领土的幕后黑手，尽管官员们公开表示对这些袭击感到满意。

该报道称，俄罗斯于 2022 年 2 月入侵乌克兰，引发了一场战争，给乌克兰东部和南部大片地区带来了破坏，造成数十万人死伤，并引发了俄罗斯与西方关系自 1962 年古巴导弹危机以来最严重的破裂。

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