俄罗斯关闭萨哈罗夫中心 法国谴责

法国/俄罗斯/萨哈罗夫中心遭关闭

法国今天谴责俄罗斯司法机构解散莫斯科萨哈罗夫中心，以及逮捕专门从事选举观察的非政府组织Golos的联合主席及其成员。

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法国外交部批评说："萨哈罗夫中心是俄罗斯公民社会的一个受人尊敬的机构，也是诺贝尔和平奖获得者安德烈-萨哈罗夫遗产的保存机构，该中心通过会议和展览为自由和坚定的表达提供论坛。

据法国外交部强调说：萨哈罗夫中心自2014年被指定为 "外国代理人 "，从此该中心一直承受着来自俄罗斯当局的巨大压力。

莫斯科市法院下令解散萨哈罗夫中心，法新社说，该中心是俄罗斯捍卫人权的最后支柱之一。

据法院称，这个以苏联诺贝尔和平奖得主安德烈-萨哈罗夫（1921-1989 年）命名的协会在该机构章程规定的 "活动区域 "之外非法在俄罗斯组织活动。

据法国认为，这次解散 "再次表明俄罗斯当局对仍在俄罗斯自由表达意见的声音，特别是参与捍卫人权的俄罗斯主要的非政府组织，如纪念协会和赫尔维蒂亚小组，进行镇压。

法国外交部还对非政府组织 Golos 的联合主席和成员被捕表示 "深切关注"。

该组织的联合主席格里戈里-梅尔科尼扬茨（Grigori Melkoniants）于周四被捕，他的律师米哈伊尔-比留科夫（Mikhaïl Birioukov）告诉法新社，他 "被当作嫌疑人 "接受审问。

法新社引述法国外交部谴责说：“这些镇压和任意行动再次表明俄罗斯当局蔑视法治和民主原则。”

今年 1 月，出于类似原因，同一法院解散了俄罗斯历史最悠久的非政府人权组织莫斯科赫尔辛基小组，4 月又解散了专门研究种族主义和仇外心理的索瓦中心。

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