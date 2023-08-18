欧洲赶在秋冬之前灌满天然气储备 称让普京再失败

欧盟/俄罗斯/天然气储存

欧盟提前三个月多实现了天然气储存目标。但这可能并不意味着价格更低。但至少，欧洲天然气储存量达到90%，意味着普京再次失败。

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欧洲天然气基础设施周四表示，成员国的天然气商店目前容量已超过 90% 。POLITICO报道称，随着欧盟继续摆脱对俄罗斯能源的依赖，欧盟的天然气储量周四创下历史新高，在冬季供暖季节之前就已充满。

这将使得克里姆林宫忙于填补去年全面入侵乌克兰后决定切断欧洲客户的财务缺口。

但俄罗斯天然气的减少也让欧盟面临全球液化天然气（LNG）市场更大的价格波动。

根据欧洲天然气基础设施组织周四表示，成员国的天然气储存库目前容量为 90.12%，轻松超过了布鲁塞尔法律要求在 11 月之前达到 90% 的填充目标。

欧盟能源委员卡德里·西姆森（Kadri Simson）17日对《政治》POLITICO杂志表示：“今天确认我们已经提前满足了天然气储存要求，这突显出欧盟已为冬季做好充分准备，这将有助于在未来几个月进一步稳定市场。”

她补充说：“欧盟能源市场的状况比去年这个时候要稳定得多。”她同时承认“最近几周我们看到天然气市场仍然敏感”，欧盟委员会将继续关注欧洲大陆正走向寒冷的天气变化。

这一消息凸显了欧盟成功摆脱了对俄罗斯管道天然气的依赖，战前俄罗斯管道天然气曾满足欧盟约 40% 的需求。

莫斯科稳步切断其欧盟客户，大幅​​削减并最终切断通过亚马尔-欧洲和北溪管道的运输，同时也减少了通过乌克兰到达欧盟的运输量。

欧盟的回应是转向其他供应商并削减需求。

2022 年前 32 周，俄罗斯天然气占欧盟进口量的比例下降至 23.6%，今年到目前为止，这一比例仅下降至 8.4%。这使得欧盟到 2027 年停止购买俄罗斯天然气的承诺变得触手可及。

据该报道，俄罗斯天然气已大部分被从美国、挪威、阿塞拜疆和其他国家进口的天然气所取代，导致价格较 2022 年的峰值大幅下降。去年 8 月，荷兰 TTF 天然气定价指数达到每兆瓦时 320 欧元；本周价格徘徊在 38 欧元左右。

然而，天然气成本仍然高于战前，当时天然气价格波动在每兆瓦时 20 欧元左右，这意味着家庭的费用更高，欧洲工业的生产率更低。

分析师预计，鉴于卡塔尔和美国等供应商的液化天然气产能增加将于 2024 年中期投入使用，这将是短缺问题成为严重问题的最后一个冬天。

然而，一些中欧国家，特别是奥地利，仍然依赖通过穿越乌克兰的管道运输的俄罗斯进口产品。基辅表示不打算重新谈判该过境协议，该协议将于明年底到期。这为那些仍然依赖莫斯科化石燃料的人创造了一个严格的最后期限。

据该报道，失去最可靠的欧洲客户对克里姆林宫来说是一个巨大的打击。俄罗斯财政部称，今年前 7 个月能源出口收入下降 41%，至 434 亿美元。与此同时，卢布触及16 个月低点，本周跌破了 1 美元兑 100 美元以上的象征性基准。这使得俄罗斯更难继续支撑其孤立的经济、支付士兵的工资以及从国外购买武器。伦敦国王学院战争研究系高级讲师娜塔莎·库尔特表示，“最终，政府将优先考虑军事支出”，而经济困境对许多普通俄罗斯人来说“意味着困难”。

与此同时，总部位于莫斯科的研究公司 Romir 周三公布了一项针对 3,500 名俄罗斯人的民意调查，发现近五分之一的俄罗斯人不得不减少在食品和必需品上的支出以省钱，这一数字比上个月增加了 3%。

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