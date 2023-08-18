美国同意丹麦荷兰向乌克兰提供F-16战机

提供F-16战机

欧洲 – 美国周五表示，一旦乌克兰飞行员接受培训，美国已批准丹麦和荷兰向乌克兰派遣美国 F-16 战斗机，乌克兰国防部长表示，这是“一个特大的好消息”。

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美国国务院发言人表示， “这样，当乌克兰第一批飞行员完成训练，乌克兰就能够充分利用其新能力。F-16将为乌克兰的防御和威慑能力做出贡献。”门卫补充道。 。

“来自我们美国朋友的好消息！”乌克兰国防部长奥莱克西·雷兹尼科夫立即在推特上表示欢迎。

自俄罗斯入侵开始以来，基辅持续不断地呼吁西方提供战斗机与莫斯科军队作战，莫斯科军队在空中的战力在现阶段远远占优势。美国对盟友转售或转让美国军事装备有着严格的规定。

目前尚不清楚乌克兰飞行员完成训练的日期。这项由 11 个国家组成的联盟举行的培训定于本月开始，官员们表示，他们希望飞行员能够在 2024 年初做好准备。

荷兰国防部长卡伊萨·奥隆格伦周五对这一批准表示欢迎。她在推特上表示， “这使我们能够解决培训乌克兰飞行员的问题”。

但“一切都需要时间，”奥隆格伦女士对荷兰新闻机构 ANP 说。 据 ANP 报道，她表示，荷兰需要几个月的时间才能真正派遣 F-16战斗机。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫7月份表示，莫斯科将把F-16战斗机的交付等同于“核”威胁。

尽管从长远来看，交付战斗机应该对乌克兰有帮助，但事实仍然是，乌克兰军队将无法迅速从中受益。乌克兰空军发言人尤里·伊格纳特16日接受乌克兰媒体采访时承认，“我们将无法在今年秋天和冬天用F-16战机保护乌克兰。”

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