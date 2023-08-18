提供F-16战机

美国同意丹麦荷兰向乌克兰提供F-16战机

欧洲 – 美国周五表示，一旦乌克兰飞行员接受培训，美国已批准丹麦和荷兰向乌克兰派遣美国 F-16 战斗机，乌克兰国防部长表示，这是“一个特大的好消息”。

发表时间：

4 分钟
An F-16 combat jet of the US Airforce is prepared for practice flights ahead of the Air Defender Exercise 2023 at the military airport of Jagel, northern Germany, on June 9, 2023.
An F-16 combat jet of the US Airforce is prepared for practice flights ahead of the Air Defender Exercise 2023 at the military airport of Jagel, northern Germany, on June 9, 2023. via REUTERS - POOL
作者： 法广
广告

美国国务院发言人表示，  “这样，当乌克兰第一批飞行员完成训练，乌克兰就能够充分利用其新能力。F-16将为乌克兰的防御和威慑能力做出贡献。”门卫补充道。 。

 “来自我们美国朋友的好消息！”乌克兰国防部长奥莱克西·雷兹尼科夫立即在推特上表示欢迎。

自俄罗斯入侵开始以来，基辅持续不断地呼吁西方提供战斗机与莫斯科军队作战，莫斯科军队在空中的战力在现阶段远远占优势。美国对盟友转售或转让美国军事装备有着严格的规定。

目前尚不清楚乌克兰飞行员完成训练的日期。这项由 11 个国家组成的联盟举行的培训定于本月开始，官员们表示，他们希望飞行员能够在 2024 年初做好准备。

荷兰国防部长卡伊萨·奥隆格伦周五对这一批准表示欢迎。她在推特上表示，  “这使我们能够解决培训乌克兰飞行员的问题”。

但“一切都需要时间，”奥隆格伦女士对荷兰新闻机构 ANP 说。 据 ANP 报道，她表示，荷兰需要几个月的时间才能真正派遣 F-16战斗机。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫7月份表示，莫斯科将把F-16战斗机的交付等同于“核”威胁。

尽管从长远来看，交付战斗机应该对乌克兰有帮助，但事实仍然是，乌克兰军队将无法迅速从中受益。乌克兰空军发言人尤里·伊格纳特16日接受乌克兰媒体采访时承认，“我们将无法在今年秋天和冬天用F-16战机保护乌克兰。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

分享 :
继续阅读相同主题内容: