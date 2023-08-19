普京突召侵乌战军头开会

俄罗斯/乌克兰/普京

俄罗斯克里姆林宫周六上午宣布，俄罗斯总统普京在俄罗斯南部顿河边罗斯托夫会见了负责俄罗斯在乌克兰侵略战争行动的一众将军。克里姆林宫没有说明这次开会的具体时间，但俄罗斯官媒播放的图片显示，会晤是在夜间举行的。而普京微妙选择在边境城市开会。

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俄罗斯总统普京会见军头的城市，稍早曾被称作是兵变的瓦格纳雇佣军挥师占领的地方。据克里姆林宫在官方报告中说："普京在顿河畔罗斯托夫特别军事行动总部举行了一次会议。普京听取了俄罗斯武装部队参谋长瓦列里-格拉西莫夫、各区指挥官和其他官员的报告。

根据俄新社播放的一段视频，视频中普京身着西装，在黑暗中走出吉普车，然后由身着军装的格拉西莫夫将军迎接。视频还显示普京主持与高级军事官员的会议。

顿河畔罗斯托夫毗邻乌克兰，已成为俄罗斯侵略乌克兰的部队的行动中心。今年 6 月，瓦格纳雇佣兵也在该城发动了一场声势浩大的兵变，他们在结束叛乱前曾短暂占领了军队总部。

瓦格纳的雇佣兵希望推翻盖拉西莫夫将军，自这次叛乱失败后，盖拉西莫夫将军就很少公开露面了。

据法新社说，至于普京，他很少访问靠近俄罗斯进攻乌克兰的地区。

此前，美国已于周五为丹麦和荷兰向乌克兰派遣美国 F-16 战斗机开了绿灯。

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