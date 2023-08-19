《法兰克福汇报》：遏制中国对华盛顿来说十分重要

德国媒体对美日韩峰会表示了关注。媒体普遍认为，这是三方针对中国发出的一个信号。

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德国电视一台表示，在与中国的紧张局势不断增长的情况下，美国、日本和韩国相互靠近，在戴维营三国峰会上，就每年的军演和密切磋商达成了协议。这是三国尝试并肩抵御中国和北朝鲜。拜登称，这是合作新时代的开始。中国则指责对方气势汹汹的行为。

德国电视二台认为，美日韩扩大合作，三方明显对中国和北朝鲜发出了警告信号。如果北京侵犯其中任何一个国家的安全利益，它就必须考虑所有三个盟友的反应，在极端情况下，还包括其军事反应。这是不是印度太平洋地区的小北约？

《法兰克福评论报》表示，任何人都不应该被美日韩峰会的和谐图片所欺骗。面对中国和朝鲜的威胁，三国走到了一起。但人们仔细观察的话，还是能看到差异。首尔面对北京较为克制。一方面，中国是重要贸易伙伴，另一方面，没有中国，朝韩冲突就无法取得进展。而韩日之间的历史问题也还没有完全摆平。另一方面，日本政府大幅增加防卫预算，告别了数十年的和平态度。但日本人口尚未完全实现这一转变。为此，三方必须努力解决一些问题，才能维持联盟的活力。德国和其他欧盟国家应该密切关注峰会的预期结果。如对结果不满意，就应该告诉对方。

《法兰克福汇报》称，这是美日韩三国反中国。美国与日本和韩国的新合作是典型的权利平衡政治。它有一天甚至可能对欧洲产生影响。三方的合作可能会导致在紧急情况下采取联合行动。美国在亚洲地区最亲密的两个盟友之间的合作从未如此密切。面对来自朝鲜特别是中国的威胁，韩国和日本在美国的保护伞下走到了一起。而北京和平壤都会与莫斯科进行更密切的合作。这是典型的权力平衡政治。欧洲人应该对此进行仔细观察。日韩首脑是拜登在戴维营的首批外宾。拜登希望建立一个在他统治期之后仍然能够持续存在的结构。在整个冷战时期，亚洲没有发生过这样的事情。这再次表明，遏制中国在华盛顿的议程上是何等重要。同时还要保卫欧洲，即便是最强大的军事和经济强国，在某个时候也无法做到这一点。没有这么大的实力。

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