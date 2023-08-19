泽连斯基到访斯德哥尔摩 商讨支付战机一事

军事

欧洲 – 乌克兰总统泽连斯基(Volodimir Zelensky)在离斯德哥尔摩不远的“秘密地点”会晤了瑞典首相，讨论的事宜是瑞典交付鹰狮战斗机(Gripen)。

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泽连斯基还提到了在本土制造CV-90战车的计划。除与瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）举行会晤之外，泽连斯基还将会晤王室成员，感谢他们自俄罗斯入侵以来的支持。

在 Telegram 上发布的宣布他访问的消息时，乌克兰总统提到讨论的主题有双边合作，特别是在工业和国防领域的合作、乌克兰欧洲一体化和欧洲-大西洋领空安全问题”。

这次访问瑞典是俄罗斯入侵乌克兰一年半之后。7月中旬，土耳其总统埃尔多安表示对瑞典入约“放行”，但仍需要土耳其议会的正式批准。匈牙利国会也尚未批准瑞典加入北约的申请。瑞典首相克里斯特松再次表示，希望一切能够尽快进行。

2022年5月，瑞典和芬兰同时申请加入北约，同年7月北约30个成员国的代表签署瑞典和芬兰加入条约的议定书。按照规程，北约所有成员国必须一致同意才能吸收新成员。芬兰已于今年4月4日正式获准加入北约，但瑞典的入约议定书尚未获得土耳其和匈牙利的批准。

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