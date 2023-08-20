为 F-16 泽连斯基突访荷兰空军基地

乌克兰/荷兰/F-16

乌克兰总统泽连斯基周日抵达位于荷兰南部埃因霍温的荷兰空军基地，两天前美国为向基辅派遣美国 F-16 战斗机开了绿灯。

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荷兰政府发言人今天告诉法新社，泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）于周日12:00（格林尼治标准时间10:00）左右降落在荷兰一座空军基地。

目前尚不清楚荷兰向乌克兰交付F-16的时间确认和细节。

泽连斯基在他的电报群Telegram 账户上确认说："与第一夫人和我的团队一起，我们已经抵达荷兰"。

乌克兰总统表示，"为乌克兰提供 F-16 战斗机以保护我们的人民免受俄罗斯恐怖袭击 "是此次访问的主要目的。"他还说：乌克兰正在变得更加强大。

乌克兰与荷兰两国领导人将举行一对一会谈，然后于13:25（格林尼治标准时间11:25）举行联合新闻发布会。

周五，乌克兰、荷兰和丹麦对美国为荷兰和丹麦向基辅派遣F-16飞机开绿灯表示欢迎，一旦乌克兰飞行员接受了培训，这对正在对俄军发动艰难反击的基辅来说是 "好消息"。

自俄罗斯开始入侵以来，基辅一直不懈地呼吁西方飞机来对抗莫斯科军队，因为莫斯科军队在现阶段远胜于基辅。

但美国对飞机的转售或转让有严格的规定。

乌克兰飞行员何时完成训练尚不得而知。

由 11 个国家组成的联盟原定于本月开始训练，官员们表示希望飞行员能在 2024 年初做好准备。

俄罗斯外交部长谢尔盖-拉夫罗夫 7 月曾表示，莫斯科将把 F-16 战斗机的交付视为 "核 "威胁。

虽然从长远来看，交付战斗机应该会对乌克兰有所帮助，但事实上，乌克兰军队并不能很快从中获益，尽管其于 6 月发起的旨在重新夺回被俄罗斯占领的所有领土的反攻迄今只成功夺回了少数几个村庄。

在前往荷兰之前，乌克兰总统于周六访问了他的盟友、希望加入北约的瑞典。

乌克兰北部切尔尼戈夫市中心19日被俄罗斯导弹击中，造成至少七人死亡，140 多人受伤，联合国谴责称这次袭击 "令人发指"。

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