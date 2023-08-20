再为F-16：泽连斯基马不停蹄飞抵丹麦

乌克兰/泽连斯基/丹麦

乌克兰总统泽连斯基于周日下午抵达北欧国家南部的一个丹麦空军基地，两天前，荷兰和丹麦联合政府均获得美国批准，向乌克兰派遣美国F-16战斗机。

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两名法新社记者现场注意到，在对荷兰进行突然访问后，泽连斯基于当地时间下午 4:30 左右抵达斯克里德斯特鲁普。 丹麦和荷兰均承诺一旦乌克兰飞行员接受培训，将向基辅交付 F-16。

乌克兰总统受到丹麦首相梅特·弗雷德里克森、外交部长拉斯·洛克·拉斯穆森和国防部长雅各布·埃勒曼-延森的欢迎。

丹麦玛丽公主也在场。

据丹麦首相办公室表示，泽连斯基一行将在这次访问期间察看F-16战斗机并评估乌克兰飞行员培训的开始情况。

据丹麦首相弗雷德里克森在泽连斯基抵达前不久发表声明说，“我为泽连斯基总统和第一夫人泽连斯卡正前来访问丹麦感到自豪。” 弗雷德里克森说，“丹麦完全支持乌克兰，并准备好这样做，只要有必要。”

泽连斯基也在电报群上写道：“我们正在 F-16 问题上取得进展”，他并承诺将“为乌克兰战士准备更多好消息”。

法新社说，几个小时前，乌克兰总统在埃因霍温的荷兰空军基地突然抵达访问，荷兰首相在那里正式向乌克兰宣布交付 F-16 战斗机。

乌克兰总统称赞这是一个“历史性”决定。

丹麦国防部长也表达了他的热情。 雅各布·埃勒曼-延森 (Jakob Ellemann-Jensen) 在一份新闻稿中表示：“我感到自豪的是，丹麦和荷兰向乌克兰捐赠 F16 战斗机，以支持乌克兰反对俄罗斯及其毫无意义的侵略，以及捍卫自由的斗争。”

丹麦国防部长还说，“丹麦对乌克兰的支持是坚定不移的，通过捐赠 F-16 飞机，丹麦正在指明前进的方向。”

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