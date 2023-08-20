德国部长提议对中国外国直接投资采取更严格的规定

德国/中国

德国副总理提出了加强对中国投资审查的建议，因为德国作为欧洲最大的经济体正在努力应对它的最大贸易伙伴之一中国日益增加的地缘政治风险。

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据英国金融时报今天报道称，德国兼任经济部长的绿党议员罗伯特·哈贝克(Robert Habeck)提出的措施将加强对德国半导体和人工智能等关键领域的外国直接投资的限制。就在几周前，柏林警告称，北京正在变得“更加压制性”。对内对外都更积极”。

这些提议得到了一名政府官员的确认，出台之际正值欧洲和美国就西方与北京的经济关系展开激烈辩论之际，但有可能在德国总理朔尔茨(Olaf Scholz)的争吵联盟以及商业团体内部引发新的紧张局势。

中国因日益增长的威权主义、对台湾的武力威胁以及尽管俄罗斯去年全面入侵乌克兰而仍与俄罗斯保持密切关系而受到西方批评。

拟议的立法正在各政府部门进行磋商，此前柏林上个月发布了期待已久的中国战略。该战略称，政府正在评估现有投资审查的有效性，作为更广泛的关系评估的一部分。

德国三个联合执政党已经在从儿童抚养费到产业政策等一系列问题上陷入争执。

社会民主党（SPD）总理朔尔茨不像他的绿党伙伴那样急于采取措施大幅遏制与北京的经济联系，朔尔兹担心这些措施可能会损害与德国最大贸易伙伴国的政治和贸易关系。

德国总理在中国远洋集团收购汉堡港口码头股份等问题上与内阁同事发生了冲突，包括哈贝克在内的绿党部长们曾想阻止这一交易。

德国新措施并不针对中国科技行业的对外投资，但最近白宫对中国科技行业实施了新规定。

德国参与了欧盟关于如何应对这些措施的讨论。

来自欧盟以外的企业和投资者在德国购买资产时已经受到审查，如果政府认为收购对公共秩序或国家安全构成威胁，则有权否决收购。

但哈贝克的提议旨在简化和巩固一系列现有规则。

一位熟悉这些提案的官员表示，尽管这些提案没有明确提及中国，但对中国的主导地位或影响力被视为对西方经济安全构成威胁的行业，如半导体、人工智能和量子计算，进行了更严格的限制。

哈贝克还寻求通过扩大审查投资类型的定义，打击柏林方面认为中国规避现有规则的行为，例如根据许可协议获取知识产权。

美国荣鼎集团研究欧洲与中国关系的专家诺亚·巴尔金表示，这些提议表明哈贝克的经济部“希望利用（对华）战略的动力来调整一些政策——部分是为了限制总理府的回旋余地”。

他预计经济部以及格林领导的外交部将“充分利用中国战略中的语言来推动其更强硬的议程”。但他认为：“应该看看朔尔茨的反应。”这位德国官员强调，德国“现在是、将来仍然是一个开放的投资地”，将继续欢迎国际投资者。然而，他们强调，外国直接投资“绝不能损害我们确保德国和欧洲经济安全的目标”。

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