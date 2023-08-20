泽连斯基敦促多途尽速获得战机

乌克兰/瑞典/战机

乌克兰总统泽连斯基罕见访问瑞典。媒体报告乌克兰感谢瑞典对基辅抵抗侵略的支持。据泽伦斯基称，他与瑞典首相乌尔夫-克里斯特松的讨论围绕瑞典第13次军事援助计划的准备工作，特别是瑞典CV90轻型坦克联合生产议题。有消息称，泽连斯基希望从瑞典也获得先进战机，此前，美国批准荷兰与丹麦向乌克兰提供F-16 战机。

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据路透社消息说，乌克兰总统泽连斯基自俄罗斯入侵以来首次访问了瑞典，他请求瑞典提供鹰狮战机。

乌克兰总统泽伦斯基周六前往瑞典会见瑞典首相乌尔夫·克里斯特森，会见后表示，乌克兰已开始与瑞典讨论接收“鹰狮”战斗机以增强其防空能力的可能性。

这是泽连斯基自 2022 年 2 月俄罗斯入侵以来首次访问瑞典，在美国批准丹麦和荷兰向乌克兰派遣 F-16 战斗机之后，他将有关获得“鹰狮”战斗机的谈判视为进一步谈判。

泽连斯基在与克里斯特森的联合新闻发布会上表示：“今天，我们详细讨论了有关开放接收瑞典鹰狮的可能性的未来步骤。”泽连斯基证实说，这个话题将是他与其他瑞典官员会面的核心。

6月，瑞典政府表示将给予乌克兰飞行员测试萨博制造的​​“鹰狮”战斗机的机会，但也表示需要更多的飞机来保卫瑞典自己的领土。

据泽连斯基周六还透露，乌克兰飞行员已经开始在该型飞机上训练。

瑞典首相克里斯特森在讲话中没有提及“鹰狮”，但谴责了周六俄罗斯对乌克兰切尔尼戈夫市发动的导弹袭击，该袭击造成七人死亡、90人受伤。

克里斯特森说：“这只会强化我们在你们所有的斗争中与乌克兰站在一起的必要性。”

乌克兰和瑞典还签署了一项协议，乌克兰将开始生产瑞典的CV90战车。

稍早，美国批准从丹麦和荷兰向乌克兰派遣F-16。路透社引述 一名美国官员周四表示，美国已批准在飞行员训练完成后立即从丹麦和荷兰向乌克兰派遣F-16战斗机，以抵御俄罗斯入侵者。

乌克兰一直在积极寻求美制F-16战斗机，以帮助乌克兰军队对抗俄罗斯的空中优势。

这位官员表示，华盛顿向丹麦和荷兰正式保证，美国将在飞行员接受培训后加快批准将 F-16 转移到乌克兰的请求。

而荷兰外交部长沃普克·霍克斯特拉 (Wopke Hoekstra) 在消息平台 X（以前称为 Twitter）上表示：“我们欢迎华盛顿决定为向乌克兰派遣 F-16 战斗机铺平道路。”

荷兰外长延伸说，“现在，我们将与欧洲合作伙伴进一步讨论这个话题。”

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