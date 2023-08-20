西班牙女队头一遭夺得世界杯冠军

西班牙/世界杯女足

西班牙队凭借年轻队长奥尔加·卡莫纳的进球，在周日于悉尼举行的一场史无前例的女足世界杯决赛中以1-0战胜欧洲冠军英格兰队，首次夺得世界冠军。

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本届女足世界杯决赛，西班牙队的年轻、创造力和传球成效优于英国人的经验和配合，但英国队失去他们平时的平静。 西班牙队在领奖台上庆祝了她们的加冕，而在比赛中从未输过的英国队则在澳大利亚体育场的 75,700 名观众面前低着头，罕见显现出落寞。

在半决赛两次失利后，去年加冕欧洲冠军的英格兰队今年也首次打进世界杯决赛，但错过了最后一步。 英国女队未能夺回英格兰自 1966 年男子世界冠军以来一直在等待的女足世界冠军。

奥尔加·卡莫纳的队友们在2022年获得U17和U20世界冠军后，就走上了最年轻的冠军道路。

今天在上半场经常出现空位的情况下，西班牙人利用巴塞罗那足球俱乐部英格兰后卫露西·布朗泽的失误，导致中场丢球。23 岁的西班牙队长奥尔加·卡莫纳 (Olga Carmona) 完美地向左移动，她的射门直接抵到地面，欺骗了玛丽·厄普斯 (Mary Earps)。

而英格兰队并没有从球门进球补站起来。 即使在维格曼从更衣室回来后建立的下半场比赛新战技中，她们仍然陷入困境。

西班牙队可谓“劫后余生”。因为去年 9 月，15 名国脚宣布不再参加选拔赛后，西班牙女足经历了一场地震，情势威胁到了球队的崛起。 当地媒体多有批评。当然此后，15名“叛逆者”中的三人重返世界杯，包括巴萨中场球员艾塔娜·邦马蒂（Aitana Bonmati）也是本届世界杯的最佳球员之一。

据当选本届赛事最佳球员、未来金球奖热门人选的邦马蒂反应道，“我想记住所有这些年来为之奋斗的女性，是她们我们有更好的条件获得冠军，这个头衔是属于她们的”！

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