德教育部长：面对中国，需要更好地保护我们的研究

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德国教育与研究部长施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）8月21日在《法兰克福汇报》发表评论文章称，鉴于与中国等制度性竞争对手的紧张关系，德国必须使其学术实践符合其安全利益。

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施塔克-瓦青格写道，“我们正在经历一个影响我们生活大部分领域的转折点。其决定性因素是俄罗斯侵略乌克兰的战争及其严重后果。甚至在此之前，世界就处于剧变之中：多极化、网络威胁和制度性竞争，尤其是与中国的竞争，不断加剧。”

施塔克-瓦青格说，“所有这些都会对科学和研究产生影响。因此，为了回应俄罗斯入侵乌克兰，我的部门冻结了所有与俄罗斯正在进行和计划中的活动。与此同时，我们对中国的批评也更加尖锐。”

施塔克-瓦青格表示，“这个转折点需要采取更具战略性的方法，协调科学自由的价值与我们的安全利益。今年，德国联邦政府通过《国家安全战略》和《对华战略》为此制定了重要框架。为了实施它，现在有必要回顾以前的做法并质疑现有的思维模式。”

施塔克-瓦青格在文中写道，“我们决不能天真地对待一个既定目标是将民用研究转化为军事应用并在关键技术方面取得主导地位的政权”。她提及，考虑到关键技术传到中国的风险以及其可能将民用研究用于军事目的，必须更好地保护在德国进行的研究。

施塔克-瓦青格建议与德国联邦经济与出口控制局（BAFA）合作，提高大学和研究机构的相关认知。该部门是德国联邦经济事务和气候行动部下属的机构，主要负责管理对外贸易、促进经济、能源和气候保护项目、执行军备和高科技产品出口管制的行政审批。

施塔克-瓦青格表示，德国还必须重新考虑民用和军事研究的严格分离，并指出美国和以色列等国家鉴于最近的技术进步并没有作出这种区分。

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