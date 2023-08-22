美国务院同意对波兰出售96架阿帕奇直升机，总价120亿美元

波兰/美国/北约

美国国防部国防合作安全局8月21日宣布，美国国务院已批准向波兰出售“阿帕奇”武装直升机及相关装备，交易价值高达120亿美元。据悉，波兰请求购买96架“阿帕奇”直升机及相关装备，其中包括1844枚“地狱火”导弹、96枚训练用导弹和508枚“毒刺”导弹等。

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在俄罗斯去年全面入侵邻国乌克兰后，波兰将增强该国军事实力作为政府优先事项。波兰于去年4月份签署了一项价值约47.5亿美元的协议，从美国购买250辆M1A2 SEPv3“艾布拉姆斯”主战坦克，随后又于今年1月签署了价值14亿美元的额外坦克协议，具体数量不详。

美国国防部国防合作安全局周一向国会通报了这笔潜在的军售案。这笔交易仍需得到国会批准。五角大楼表示，波音公司和洛克希德·马丁公司是这些武器的主要制造商。

波兰副总理兼防长布瓦什恰克（Mariusz Błaszczak）通过声明表示，这些美制“阿帕奇”直升机“将首先部署到波兰第18机械化师。不是全部，而是第一批。这是因为第18师将装备‘艾布拉姆斯’坦克。这些直升机与艾布拉姆斯坦克配合得很好。”

布瓦什恰克指出，这两种武器“共同构成了一股巨大的力量，一股抵抗的力量……我们想用它们来威慑我们的对手”。他介绍称，“按照我和奥斯汀防长的安排，在手续完成、购买的直升机运抵波兰之前，美国陆军将用自己的资源向我们提供‘阿帕奇’直升机”。

波兰外长拉乌（Zbigniew Rau）日前通过推特表示，“美国在乌克兰背后建立自由世界的团结方面发挥了关键作用。我们需要这种团结才能前进。欧洲需要为自身安全采取更多措施，以击退未来的任何常规侵略。”

拉乌指出，“我们必须拉所有盟友朝这个方向努力，并有效增加国防开支。让我们在北约内部建立一个‘交付联盟’。一群以身作则的盟友，将至少（GDP）2%的开支用于国防在这项急需的努力中，你们可以信赖波兰！我期待看到每个北约成员国都满足这一要求。”

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