乌总统顾问：普里戈仁在信普京承诺的那一刻，就为自己签下了死亡令

俄罗斯/政治/乌克兰

乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）周三就瓦格纳首领普里戈仁(Yevgeniy Prigozhin)的私人飞机在俄罗斯境内坠毁，机上无人生还的消息评价说，“显而易见的是，普里戈仁在相信卢卡申科离奇的‘保证’和普京同样荒谬的‘荣誉之言’的那一刻，就为自己签下了特别的死亡令。”

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俄联邦航空运输局现已公布稍早在俄罗斯特维尔州坠毁的私人飞机的完整乘员名单，包括7名乘客及3名机组人员。在乘客名单中，普里戈任和瓦格纳知名指挥官乌特金（Dmitry Utkin）的姓名赫然在列。

对此，波多利亚克通过推特（X）评论称，“关于普里戈仁：值得等待战争迷雾消失……与此同时，很明显，普京不会因为自己的兽性恐怖而原谅任何人。这正是在2023年6月抹杀他的人。他（普京）一直在等待时机。同样显而易见的是，普里戈仁在相信卢卡申科离奇的‘保证’和普京同样荒谬的‘荣誉之言’的那一刻，就为自己签下了特别的死亡令”。

波多利亚克补充说，“在未遂政变发生两个月后，普京示威性地消灭了普里戈仁和瓦格纳指挥部，这是普京在2024年大选前向俄罗斯精英发出的一个信号：‘当心！不忠等于死亡’。但这也是向俄罗斯军队发出的信号：不会再有‘特别军事行动英雄’了。如果不是乌克兰法庭，那就是俄联邦安全局的子弹。”

同样就这一消息， 爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）在受访时表示，“如果属实，这表明普京会消灭反对者，这让任何想表达与他不同观点的人都感到害怕。”

波兰外长拉乌（Zbigniew Rau）在接受本国媒体采访时谈到，“我们很难说出谁会凭直觉认为这是巧合。碰巧的是，普京认为对其权力构成威胁的政治对手不会自然死亡”。

美国总统拜登（Joe Biden）在被记者问及飞机坠毁事件时说，“你们可能还记得，当你们问我这件事时，我说我会小心我乘坐的东西。我确实不知道发生了什么，但我并不感到惊讶”。

拜登还告诉记者说，“在俄罗斯发生的事情中，没有多少不是普京在幕后操纵的，但我还不够了解，不知道答案”。7月13日，他在记者会上暗示过普里戈任或有被下毒的风险。拜登当时曾开玩笑说，“如果我是他，我会小心我吃的东西”。

值得一提的是，一名西方官员向英国《金融时报》表示，他们被告知坠毁飞机是被俄罗斯防空导弹系统击落的，但无法证实普里戈仁是否在飞机上，“普京不留活口”。

英国议会下议院外交事务委员会主席卡恩斯（Alicia Kearns）在推特（X）上写道，“俄罗斯政府证实普里戈仁在一架从莫斯科飞往圣彼得堡的飞机上坠毁的速度之快，应该可以告诉我们需要知道的一切。俄罗斯防空部队击落飞机的报道表明，普京正在发出一个非常响亮的信息”。

不过，就这架飞机究竟因何原因而坠毁尚未有定论。

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