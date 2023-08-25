德国外长承认对俄罗斯制裁没有起到作用

德国/俄罗斯/制裁

德国外交部长贝尔博克称，对俄罗斯的制裁没有产生重大的经济影响。欧盟至此对俄罗斯发起11轮制裁，旨在迫使俄罗斯结束侵略乌克兰战争。但俄罗斯战时经济在国家支出的支持下蓬勃发展，这让经济学家感到困惑。

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据INSIDER今天报道称，德国外长表示，对俄罗斯的制裁没有起到作用。德国外长安娜莱娜·贝尔博克对针对俄罗斯入侵乌克兰的制裁无效感到失望。她最近承认，对俄罗斯的制裁没有达到预期的效果。

据法新社消息说，贝尔博克在周四出版的《紧急情况：战时治理》一书的采访中对德国记者斯蒂芬·兰比说：“经济制裁应该产生经济影响。但事实并非如此。”她在稍早做出的采访中还说：“我们了解到，通过文明政府之间达成的理性决定、理性措施，不可能结束这场战争。”

自2022年2月24日莫斯科入侵乌克兰以来，欧盟 对俄罗斯启动了11轮制裁 ，以迫使克里姆林宫结束战争。

美国也对俄罗斯实施了全面制裁 。

然而， 俄罗斯战时经济似乎正在蓬勃发展，克里姆林宫提高了军事装备的生产 ，并提高了不富裕人群的养老金、工资和其他福利以及其他补贴。

根据瑞士银行瑞银的《2023年全球财富报告》也显示，去年俄罗斯人变得更加富有，而美国和欧洲的私人财富损失了数万亿美元。

俄罗斯经济的韧性让经济学家感到困惑，他们预测史无前例的制裁将给俄罗斯带来灾难性后果。

据德国外长称，“民主的逻辑在独裁国家中不起作用。”

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