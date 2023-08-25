普京澄清指控他谋杀普里戈津绝对是谎言

俄罗斯/普里戈津

克里姆林宫今天表示，西方关于俄罗斯雇佣军头目普里戈津被总统命令杀害的说法是“绝对的谎言”。俄罗斯克里姆林宫拒绝明确证实普里戈津死亡，称需要等待遗传身份检测结果再行公布。此前美国总统拜登称他对普里戈津坠机死亡不吃惊。

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据路透社今天报道称，克里姆林宫称有关杀害瓦格纳老板普里戈津的指控是“绝对的谎言”。

俄罗斯航空当局表示，瓦格纳雇佣军组织头目普里戈津乘坐的一架私人飞机于周三晚上在莫斯科西北部坠毁，无人生还。周四，俄罗斯总统普京向普里戈津的家人表示哀悼，并在坠机事件发生后打破了沉默发声。坠机事件距离普里戈津领导针对陆军首长的叛变失败正好两个月。

普京援引“初步信息”称，普里戈津及其在瓦格纳雇佣军组织中的高级助理均已丧生，普京并在赞扬普里戈任的同时表示，他也犯了一些“严重错误”。

西方政界和评论员在没有提供证据的情况下暗示，是普京下令杀死普里戈津，理由是为了惩罚他在6月23日至34日发动针对军队领导层的兵变，这也是普京1999年上台以来对自己统治的最大挑战。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，这一指控和许多其他类似指控都是错误的。佩斯科夫对记者表示：“现在围绕这起空难以及包括叶夫根尼·普里戈津在内的机上乘客的悲惨死亡有很多猜测。当然，在西方，所有这些猜测都是从众所周知的角度呈现的。”

克里姆林宫发言人说，“所有这些都是绝对的谎言，在这里，在报道这个问题时，有必要以事实为依据。目前还没有多少事实。它们需要在调查行动过程中得到证实。”

周五早些时候，俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫斥责美国总统拜登对普里戈津在空难中丧生表示并不感到意外的说法，并指责拜登无视外交准则。

俄罗斯调查人员已对事件展开调查，但尚未透露他们怀疑是什么导致飞机从莫斯科西北部的天空突然坠落。他们也没有正式确认从残骸中打寻出的 10 具尸体的身份。

当被问及克里姆林宫是否已收到普里戈津死亡的官方确认时，佩斯科夫说：“如果你仔细听了俄罗斯总统的声明，他说现在将进行所有必要的检测，包括基因测试。一旦有官方结果 就会发布。”

佩斯科夫表示，普京最近没有会见普里戈津，他还表示，目前尚不清楚测试和调查工作需要多长时间。

佩斯科夫在回答有关该主题的问题时表示，因此不可能开始谈论普京是否会参加普里戈津的葬礼。

英国军事情报部门周五表示，尚无确凿证据表明普里戈津曾在飞机上，但“极有可能”他此前已经死亡。

五角大楼表示，其初步评估是普里戈津被杀。

据路透社说，俄罗斯 Baza 新闻媒体在执法机构中拥有良好的消息来源，该媒体报道说，调查人员正在关注一种理论，即飞机上可能安放了一两枚炸弹。

当被问及瓦格纳集团的未来时，克里姆林宫发言人佩斯科夫简洁明了。他说，瓦格纳集团在非洲拥有一系列利润丰厚的合同，并在白俄罗斯训练军队，但现在似乎群龙无首。

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