普里戈津坠机身亡案 ：寻到10具尸体 飞机黑匣子

坠机身亡

俄罗斯 – 俄罗斯调查人员8月25日宣布，他们已找到普里戈津乘坐的飞机失事中10名遇难者的尸体，以及坠机的飞行记录仪。调查人员还表示， “已经从飞机失事现场找到了 10 名遇难者的尸体。正在进行确定死者的身份。调查人员已扣押了黑匣子，并对现场进行了详细检查。”

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克里姆林宫8月25日称，俄罗斯雇佣军瓦格纳头子普里戈津（Yevgeny Prigozhin）被杀的指控是“绝对的谎言”。但克里姆林宫拒绝明确证实普里戈津的死亡，理由是需要等待核实结果。

俄罗斯航空当局表示，瓦格纳雇佣军组织头目普里戈津乘坐的一架私人飞机于23日在莫斯科西北部坠毁，无人生还。

24日，俄罗斯总统普京向普里戈津的家人表示哀悼。路透社说，普京的讲话用的是过去时态。

普京援引“初步信息”称，普里戈津及其在瓦格纳雇佣军组织中的高级助理均已丧生，普京在赞扬普里戈津的同时也说，普里戈津也犯了一些“严重错误”。

俄罗斯总统普京还表示，“据我所知，他昨天才从非洲回来”。

令人无法理解的巧合是，坠机事件距离普里戈津领导针对军方领导人的叛变失败正好两个月。

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