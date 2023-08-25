坠机死亡

法国记者：普里戈津坠机死亡事件真相不清

俄罗斯 – 俄罗斯民航当局称，普里戈津和其他六名乘客乘坐的飞机周三从莫斯科起飞后不久坠毁，机上还有三名机组人员。救援人员发现了10具尸体，机上的黑匣子。

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Un homme inspecte un morceau de l'avion d'Evgueni Prigojine après le crash, le 23 août 2023.
Un homme inspecte un morceau de l'avion d'Evgueni Prigojine après le crash, le 23 août 2023. AP
作者： 法广
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据法国《世界报》莫斯科通讯员维特金（Benoît Vitkine）发回的报道，这样离奇的空难引发很多不同的说法。一些互联网上出现过有第二架飞机的说法。网民依据这个消息猜测普里戈津还活着。《法国世界报》莫斯科通讯员维特金表示，这架飞机起飞后返回了莫斯科，然后飞往阿塞拜疆。如果我掌握的消息属实的话，这与瓦格纳组织毫无关系。

他还表示，社交应用程序Telegram也曾经提及过有第二架飞机的报道。但后来也改口说，普里戈津的确已经死亡。

美国和西方官员8月24日表示，美国情报部门的初步评估认为，俄罗斯雇佣军首领叶夫根尼·普里戈津（Yevgeny Prigozhin）的坠机是由蓄意爆炸造成的。

其中一名官员说，初步评估认定普里戈津“很有可能”是被袭击的目标，这场爆炸符合普京“长期以来试图让其批评者噤声的做法”。

这些官员因未被授权发表评论而要求匿名，他们没有提供是什么造成爆炸的任何细节，据信爆炸还炸死了普里戈津的几名副手，以报复两个月前挑战普京权威的兵变。

据一名官员称，美国官员没有任何信息表明有地对空导弹射向这架私人飞机。

周四，在五角大楼例行记者会上，国防部发言人帕特里克·莱德(Patrick Ryder)准将在回答问题时说，有媒体报道说，这架飞机是被地对空导弹击落，但是美方的评估认为，这一信息是不准确的，没有迹象显示当时有一枚地对空导弹。

 

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