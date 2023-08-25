法国记者：普里戈津坠机死亡事件真相不清

坠机死亡

俄罗斯 – 俄罗斯民航当局称，普里戈津和其他六名乘客乘坐的飞机周三从莫斯科起飞后不久坠毁，机上还有三名机组人员。救援人员发现了10具尸体，机上的黑匣子。

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据法国《世界报》莫斯科通讯员维特金（Benoît Vitkine）发回的报道，这样离奇的空难引发很多不同的说法。一些互联网上出现过有第二架飞机的说法。网民依据这个消息猜测普里戈津还活着。《法国世界报》莫斯科通讯员维特金表示，这架飞机起飞后返回了莫斯科，然后飞往阿塞拜疆。如果我掌握的消息属实的话，这与瓦格纳组织毫无关系。

他还表示，社交应用程序Telegram也曾经提及过有第二架飞机的报道。但后来也改口说，普里戈津的确已经死亡。

美国和西方官员8月24日表示，美国情报部门的初步评估认为，俄罗斯雇佣军首领叶夫根尼·普里戈津（Yevgeny Prigozhin）的坠机是由蓄意爆炸造成的。

其中一名官员说，初步评估认定普里戈津“很有可能”是被袭击的目标，这场爆炸符合普京“长期以来试图让其批评者噤声的做法”。

这些官员因未被授权发表评论而要求匿名，他们没有提供是什么造成爆炸的任何细节，据信爆炸还炸死了普里戈津的几名副手，以报复两个月前挑战普京权威的兵变。

据一名官员称，美国官员没有任何信息表明有地对空导弹射向这架私人飞机。

周四，在五角大楼例行记者会上，国防部发言人帕特里克·莱德(Patrick Ryder)准将在回答问题时说，有媒体报道说，这架飞机是被地对空导弹击落，但是美方的评估认为，这一信息是不准确的，没有迹象显示当时有一枚地对空导弹。

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