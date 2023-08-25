西班牙足协主席女足世界杯冠军捧杯时亲吻了功勋队员引火烧身但拒绝辞职

西班牙/女足世界杯/问题之吻

西班牙足协(RFEF)主席路易斯·鲁维亚莱斯在西班牙女队赢得世界杯后因亲吻足球运动员珍妮·埃尔莫索(Jenni Hermoso)的嘴唇而被众人谴责并施压要他辞职道歉，但他拒绝下台，说准备与政府摊牌。

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据路透社今天报道称，西班牙足协主席陷接吻丑闻但拒绝辞职。鲁维亚莱斯(Luis Rubiales)周五在西班牙自由联邦紧急会议上发表讲话，抱怨“假女权主义者”“试图杀死他”。他将这个吻描述为“轻轻一碰”，是“自发的、相互的、欣快的、双方同意的”。他说，“如果双方同意的话，我会离开这里吗？我不会辞职。我会战斗到最后。”

鲁比亚莱斯如此说时，赢得了以男性为主的与会者的掌声。

但西班牙政府表示，将把这一事件提交给体育法庭，如果庭审能证明这一吻是非自愿的，他可能会根据社会党去年提出的性暴力法接受审判。

不过，西班牙足协主席的讲话立即遭到代理劳工部长约兰达·迪亚兹的谴责，称此“不可接受”。迪亚兹在社交媒体上写道：“政府必须采取行动并采取紧急措施：男子气概行为有罪不罚的现象已经结束。鲁维亚莱斯不能继续当值。”

46 岁的鲁维亚莱斯在演讲中表示，埃尔莫索是第一个发起身体接触的人，她抬举他的臀部将他抬高离地面。他说他问赫尔莫索是否可以给她“轻轻一吻”，她说“好吧”。

周日在澳大利亚悉尼举行的世界杯决赛中，鲁维亚莱斯以 1-0 击败英格兰队，当时球员们正在领取奖牌，事件发生后的一周内，对鲁维亚莱斯行为的批评不断增加。当球员们列队经过时，鲁维亚莱斯抓住了埃尔莫索的头，在她的嘴上印下一吻。

埃尔莫索在周三的一份声明中表示，她的工会正在努力捍卫她的利益，工会称此类行为“永远不应逍遥法外”，随后国际足联于周四对他启动了纪律程序。

据路透社说，鲁比亚莱斯最初对这些强烈批评做出了挑衅的反应，称他的批评者都是“白痴”。但他很快就反悔，发布了一段从悉尼飞回时录制的道歉视频。

但他的道歉显然没有得到重视因为总理佩德罗·桑切斯称他的道歉“不够” 。西班牙足协地区领导人周四在马德里举行了一次危机会议，开始讨论鲁维亚莱斯的未来和潜在继任者的选择。

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