世界冠军西班牙女足队集体哗变：吻功勋队员嘴唇的足协主席一日不辞职就拒不踢球

西班牙/体育/卢比亚莱斯

西班牙足协在接吻引发轩然大波继续闹大。西班牙女队发生哗变。在周五晚上通过 FUTPRO 工会发出的联合声明中，包括埃尔莫索在内的所有 23 名杯赛冠军球队以及其他 32 名球队成员均表示，在鲁维亚莱斯仍担任足协主席期间，他们不会参加国际比赛。鲁维亚莱斯称唇吻得到埃尔莫索同意，是温馨的。但埃尔莫索反驳说是非自愿是被性侵。她的话得到全体队员的支持。

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西班牙足协周六表示，周六将采取法律行动捍卫主席路易斯·鲁维亚莱斯颜面与清白。西班牙女足世界杯夺冠后，鲁维亚莱斯因抓住明星球员珍妮·埃尔莫索的头并亲吻她的嘴唇而面临风暴般的批评。

该联合会在凌晨发表的一份声明中表示，这将表明赫尔莫索或为她发言的人所指发生的事情存在谎言。西班牙皇家足协网站上的声明表示，将采取法律行动捍卫鲁维亚莱斯的荣誉，但没有透露行动的内容。

卢比亚莱斯周五拒绝因其上周日在悉尼的行为而辞去西班牙足协主席一职，并试图为自己的行为辩护，并称这一吻是“自发的、相互的、欣快的和双方同意的”。

但当事人队员埃尔莫索说，她不同意这个吻，并感到“很脆弱，是侵略的受害者”。她赢得了西班牙政府的支持。虽然西班牙政府不能解雇鲁维亚莱斯，但西班牙政府强烈谴责了卢比亚莱斯的行为，并称正在采取行动，希望通过体育法庭的法律程序让卢比亚莱斯停职。

此间，西班牙女队也发生了哗变。在周五晚上通过 FUTPRO 工会发出的联合声明中，包括埃尔莫索在内的所有 23 名杯赛冠军球队以及其他 32 名球队成员均表示，在鲁维亚莱斯仍担任足协主席期间，他们不会参加国际比赛。

在同一份声明中，埃尔莫索否认了鲁比亚莱斯关于他给她的吻是双方同意的说法，并写道：“我想澄清的是，正如图像中所见，我从未同意他给我的吻，而且，当然，我在任何情况下都没有试图推翻卢比亚莱斯”。

该联合会在周六早些时候的声明中表示：“考虑到 FUTPRO 联盟新闻稿内容的严重性，RFEF 和主席将采取相应的法律行动。”

卢比亚莱斯也发表声明并附有上周日活动的四张照片，据说这些照片说明了鲁维亚莱斯的论点，即埃尔莫索抓住了他的臀部并与其他队员把卢比亚莱斯高举抛向空中庆贺。

据路透社说，人们曾普遍预计鲁比亚莱斯将在昨天的联合会紧急会议上辞职。但相反，他反复表示他不会退出，并抱怨“假女权主义者”“试图杀死我”。

西班牙代理劳工部长约兰达迪亚兹称他的讲话“不可接受”。她在社交媒体上写道：“政府必须采取行动并采取紧急措施：男子气概行为有罪不罚的现象已经结束。鲁维亚莱斯不能继续任职。”

近年来，性别问题已成为西班牙的一个突出话题。数万名妇女参加街头游行，抗议性虐待和暴力。

社会党领导的联合政府主持了法律改革，包括同工同酬、堕胎、性工作和变性人权利等方面的改革。

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