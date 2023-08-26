乌克兰再放无人机袭击莫斯科？

俄罗斯/乌克兰

俄罗斯今天指控乌克兰两架无人机越境袭击，其中一架在莫斯科不远的上空被拦截击落。另一架无人机在与乌克兰接壤的边境地区被击落。本星期稍早，俄罗斯报告一架乌克兰的无人机袭击莫斯科，在当地商业区的一栋摩天大楼遭拦截坠毁，但摧毁了楼房窗户。分析称疑似乌克兰无人机或能轻松抵达莫斯科。

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莫斯科市长周六早些时候报告，俄罗斯防空部队在夜间击落了一架接近莫斯科的无人机。据他的报告，"昨晚，防空部队在 Istrinskii 区摧毁了一架接近莫斯科的无人机。

而俄罗斯国防部发表声明称，周六上午，俄罗斯防空部队在与乌克兰接壤的别尔哥罗德州切别金诺区击落了另一架乌克兰无人机。

俄罗斯还指责乌克兰军队周六用榴弹发射器炮击别尔哥罗德州的一个村庄，据当地政府称，袭击造成四名平民受伤。据同一消息来源称，袭击还损坏了一些房屋和汽车。

据法新社说，这些消息是在乌克兰无人机袭击和轰炸与乌克兰接壤的俄罗斯地区的次数近几个月成倍增加之际发布的。自2022年2月乌克兰战争冲突开始以来，俄罗斯首都很少成为袭击目标，但俄罗斯其他地区曾多次成为袭击目标，最近一次是被吞并的克里米亚。周五，俄罗斯国防部称已击落 42 架乌克兰无人机。

这是莫斯科及其所在地区连续第六天遭到无人机袭击。

乌克兰总统泽连斯基则高兴地看到战争"降到俄罗斯"。

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