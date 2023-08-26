国际足联开“枪”：吻人的西班牙足协主席遭停职

西班牙/世界杯女足/鲁维亚莱斯

世界足球管理机构国际足联周六表示，已暂停西班牙足协主席鲁维亚莱斯三个月内从事所有足球相关活动，国际足联调查他在西班牙队比赛获得世界冠军后亲吻球员埃尔莫索嘴唇的事件。

广告 继续浏览后续

国际足联在关于纪律委员会主席豪尔赫·伊万·帕拉西奥称所采取的暂停国内和国际活动的决定从周六起立即生效。

国际足联周四就卢比亚莱斯上周日在悉尼的行为启动了纪律处分程序。

鲁维亚莱斯对这个吻一直表现出挑衅态度，认为这是双方自愿的。周六早些时候，他领导的西班牙足球协会表示将支持他。但埃尔莫索、她的队友以及西班牙政府都谴责这一吻是不受欢迎的。

然而，在国际足联发表声明后，西班牙皇家足球联合会（RFEF）发言人表示“我们尊重国际足联的所有声明”。

在国际足联采取行动前几个小时发表的一份声明中，西班牙足球协会表示，埃尔莫索或她发言的人对所发生的事情撒了谎。西班牙足协表示，将采取适当的法律行动来捍卫鲁比亚莱斯的荣誉，但没有说明行动的内容。

卢比亚莱斯周五拒绝辞去西班牙足协主席一职，试图为自己的行为辩护，并称这一吻是“自发的、相互的、欣快的和双方同意的”。

被亲吻的埃尔莫索说，她不同意这个吻，并感到“很不舒服，她是侵略行为的受害者”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅