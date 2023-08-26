尼斯湖怪兽之谜：追谜者启动半世纪以来最大搜索探秘行动

尼斯湖怪兽之谜

位于英国苏格兰高地北部的大峡谷中的尼斯湖是否确实有怪兽存在的谜团几个世纪以来，始终吸引无数追谜者的好奇。8月26日，一支由志愿者组成的尼斯湖探险团体与尼斯湖水怪展览中心联合，于26日发起最近50年来最大规模的搜寻活动，希望借助先进技术手段，破解尼斯湖怪兽之谜。

资料图片：1934年刊登在英国《每日邮报》上的照片虽然事后证明完全是捏造，但却让尼斯湖怪兽传说从此传遍世界。

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法新社26日发自位于尼斯湖畔小镇德拉姆纳德罗希特的报道，引述尼斯湖探险团体成员 阿兰-麦肯纳（Alan McKenna）介绍说，配有热扫描仪的无人机、配有红外线摄像头的船只、探测水下声波的听水器等等，所有可能发挥作用的器具手段都参与这次搜寻活动。目的仍然是记录、研究和分析各种难以解释的自然行为和现象。法新社报道介绍指出，研究人员认为，热扫描仪有可能帮助测验出任何不正常的动向，水听器色可以在水深240公尺的尼斯湖水下侦测到一切非正常的声波。

这次活动重新掀起尼斯湖怪兽探秘热潮。为了这次大规模搜索探秘活动，组织者此前一度招募志愿者，以便在本周末协助观察水中或其它任何难以解释的现象。不过，追谜者如此之多，组办方不得不停止了报名活动。

尼斯湖水怪展览中心负责人保尔-尼克逊（Paul Nixon）向法新社表示，这个周末将是以前所未有的方式，展开水下搜索探测。

不过，此前众多的搜索和科学调查均未能找到怪兽踪迹。这次搜寻活动会带来怎样的结论令人期待。

尼斯湖怪兽的传说由来已久。最早的文字记录出现在公元565年一个在苏格兰传教的爱尔兰僧人的传记中。自1933年起，陆续有媒体报道所谓的奇异现象。但尼斯湖怪兽传说真正引起全世界关注，是1934年《每日邮报》发表的一名英国医生拍摄的所谓照片。画面上有一只长脖颈浮出水面。尽管事后证明，这张所谓照片完全是编造恶搞，但尼斯湖怪兽引发的全球热潮从此一发不可收拾。

根据尼斯湖展览中心的统计，迄今为止，已经至少有1100次正式的观测活动。而这个始终无法证实踪迹的怪兽每年吸引世界游客，给苏格兰带来数以百万英镑的经济效益。

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