德国经济面临再次衰退

德国经济停滞不前，甚至可能再度衰退。

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据德国电视一台报道，德国经济仍然没有获得动力。据德国联邦统计局周五公布的数据，四月到六月的国内生产总值保持在上季度水平。统计学家由此证实了七月底报告的停滞状况。

德国出口下降了1.1%，进口则停滞不前。人们期待的春季复苏未能实现。在此前的冬季半年里，德国经济连续两个季度萎缩，陷入所谓技术性衰退。

经济学家表示，未来数月的前景已变得阴云密布。根据德国央行最新月度报告，德国当前夏季季度经济产出可能基本保持不变。经济研究机构和不少银行经济学家甚至预测，欧洲最大经济体2023年整体将小幅萎缩，从而陷入衰退。工业低迷状况可能会进一步波及服务业。英国《经济学人》杂志最新一期头版因此问道：“德国是欧洲病夫吗？”

德国工商会（DIHK）主席阿德里安表示，“我们的国家不再是增长引擎，而是刹车。”作为欧洲最大经济体，德国面临一些根本问题：能源价格高涨、技术工人日益短缺以及基础设施缺乏。阿德里安认为，应减少官僚主义和简化审批程序，以促进经济。

其它专家也认为，德国经济形势困难，面临许多结构性挑战，因为经济经历了两次深刻的危机，首先是疫情带来的供应链问题和生产下滑，然后是俄罗斯发动乌克兰战争引发的能源危机。德国是能源密集型产业，高能源价格对德国的打击比对其他国家更为严重。同时，能源危机中数十亿美元的援助使德国国家预算在今年上半年陷入严重赤字。据德国联邦统计局的数字，德国支出比收入多出了421亿欧元。但德国于2023年上半年还是遵守了欧洲债务规定。

据德国电视一台当天继续报道，德国经济前景继续暗淡。根据德国Ifo经济研究所周五公布的数据，八月份德国商业景气指数为85.7，低于七月份的87.4。八月份德国企业的萎靡情绪超出预期。商业景气指数连续第四个月下跌，加剧了人们对德国经济可能在一年之内第二次陷入衰退的担忧。

德国专家对目前德国的经济形势评估降到2020年8月以来最低水平，德国企业对未来六个月的预期也越来越悲观。受通胀和融资成本高企以及出口下降的影响，德国经济在去年冬天陷入衰退。

Ifo所长福斯特表示，“德国经济尚未走出困境。” 德国经济部长哈贝克表示，“限制性的利率环境和疲软的全球经济，尤其是中国的发展状况，使我们作为出口国举步维艰。”

德国央行合作银行分析师尼格什说：高利率、居高不下的物价和低迷的外贸将在下半年继续拖累德国经济。这意味着，德国经济很可能在今年最后两个季度再次陷入衰退。

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