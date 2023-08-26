普里戈津死了 传普京要瓦格纳士兵签效忠保证书

俄罗斯/普京/瓦格纳

瓦格纳雇佣兵组织头目普里戈津在一场致命的飞机失事后丧生，俄罗斯总统普京命令瓦格纳战士签署效忠俄罗斯国家的誓言。

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据克里姆林宫表示，西方关于普里戈津已被总统命令杀害的说法是“绝对的谎言”后，普京于周五签署了这项立即生效的法令。克里姆林宫拒绝明确证实普里戈津死亡，称需要等待检测结果。

俄罗斯航空当局表示，普里戈任乘坐的一架私人飞机于周三晚上在莫斯科西北部坠毁，无人生还，而此时正是他领导针对陆军首领的叛变失败两个月后。普京总统周四向事故遇难者家属表示哀悼，并用过去时态谈到普里戈津。普京引用“初步信息”表明普里戈津和他的瓦格纳高级同僚全部丧生，并在赞扬普里戈津的同时表示他也犯了一些“严重错误”。

普京对瓦格纳和其他私人军事承包商的员工实行强制宣誓，这是一个明确的举措，目的是将这些团体置于更严格的国家控制之下。

据路透社说，该法令发布在克里姆林宫网站上，要求任何代表军队开展工作或支持莫斯科所谓的在乌克兰的“特别军事行动”的人必须正式宣誓效忠俄罗斯。

法令中称，誓言是为保卫俄罗斯奠定精神和道德基础的一步，宣誓者承诺严格遵守指挥官和高级领导人的命令。

西方政界人士和评论家在没有提供证据的情况下暗示，普京下令杀死普里戈津是为了惩罚他在6月23日至34日发动反对军队领导层的兵变，这也是普京自1999年上台以来对自己统治的最大挑战。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫周五表示，这一指控和许多其他类似指控都是错误的。

英国军事情报部门周五表示，尚无确凿证据表明普里戈津曾在飞机上，但“极有可能”他已经死亡。

五角大楼表示，其初步评估是普里戈津被杀。

俄罗斯 Baza 新闻媒体在执法机构中拥有良好的消息来源，该媒体报道说，调查人员正在关注一种理论，即飞机上可能安放了一两枚炸弹。

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