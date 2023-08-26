“海洋维京号”又搜救起数百地中海难民

地中海/移民/“海洋维京号”

根据位于法国的人道主义非政府组织 SOS 地中海救援组织宣布，该组织租用的救护船“海洋维京号”两天内在利比亚和突尼斯附近的国际水域救起了 438 名遇险移民。

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据该该非政府组织上午宣布，周四已从三艘船上救起 "272人"，其中包括 "32名无人陪伴的未成年人、9名婴儿和5名残疾人"，他们"代表了23个国籍"。

周五晚些时候，地中海 SOS 表示，在 "与意大利海岸警卫队协调，在突尼斯和兰佩杜萨之间的搜救区协助多艘遇险船只并疏散幸存者 "之后，该组织又救起了 136 人。

该非政府组织说，目前船上共有 438 名幸存者。该船现在正驶向意大利北部的热那亚，这是意大利当局指定的让幸存者上岸的偏远安全港口。

据国际移民组织（IOM）称，地中海中部是世界上最危险的移民路线。据该联合国机构估计，自2023年初以来，已有2,013名移民在此海域失踪，2022年全年失踪人数为1,417人。

今年 6 月，地中海发生了一起被称为最严重的移民沉船事故，造成至少 82 人丧生。

据法新社称，7 月，"海洋维京 "号被意大利当局扣留了 10 天。意大利指责该船存在安全缺陷，但该船于 7 月 21 日获准再次启航。

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